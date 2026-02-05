Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Руэммлер, которая с 2011 по 2014 год работала в администрации Обамы, а теперь занимает должность ведущего юриста в Goldman Sachs, обсуждала с Эпштейном свою карьеру. В одном из сообщений она упомянула «обмен одного из русских»

Кэтлин Руэммлер (Фото: Dave Einsel / Getty Images)

Главный юрисконсульт одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Кэтлин Руэммлер обсуждала с финансистом Джеффри Эпштейном свою карьеру и упомянула возможность «обменять одного из русских на ее зарплату». Их переписка представлена в материалах, опубликованных Минюстом США, обратила внимание газета Financial Times.

Согласно документам, речь идет об обмене сообщениями по электронной почте в июне 2016 года. Руэммлер, которая в то время была партнером юридической фирмы Latham & Watkins, рассматривала возможность работы в хедж-фонде Citadel, основанном инвестором Кеннетом Гриффином.

О своих карьерных планах юрист написала Эпштейну. Тот в ответ заявил: «Есть небольшая вероятность, что Гриффина может заинтересовать женщина». Руэммлер ответила, что не рассчитывает на продвижение в карьере из-за гендера. Финансист уточнил, что «имел в виду романтические отношения». «О боже, то есть ты собираешься обменять одного из своих русских на мою зарплату?!» — написала Руэммлер.

Financial Times отмечает, что Гриффин не участвовал в переписке, и нет никаких доказательств того, что Эпштейн вел с ним переговоры о возможном найме Руэммлер. Юрист так и не получила должность в Citadel и проработала в Latham & Watkins до 2020 года — тогда ее наняли в Goldman Sachs. До частной практики Руэммлер была сотрудницей Белого дома, она занимала должность юридического советника в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

Главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил изданию, что взаимодействие Руэммлер с Эпштейном проходило исключительно в рамках деловых отношений. В Citadel ответили, что основатель фонда «никогда не встречался и не общался с Джеффри Эпштейном». «Это низко — нападать на весьма уважаемую женщину-профессионала только из-за ее безобидных взаимодействий с Джеффри Эпштейном», — заявил пресс-секретарь Руэммлер.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. 30 января Минюст США опубликовал последние материалы по делу Эпштейна. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 млн файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.