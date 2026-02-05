В Ростовской области отражена атака БПЛА, есть пострадавший

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области. Пострадал человек, рассказал губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе.

«В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет», — написал Слюсарь.

Он добавил, что в общей сложности из-за атаки в Батайске повреждены пять автомобилей, которые стояли на парковках агропредприятия и здания склада. Возгорания не было.

Кроме того, в Новошахтинске в частном районе поврежден фасад и остекление частного дома.

Материал дополняется