Гладков сообщил о семи раненных при ударах дронов ВСУ жителях

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, раненых госпитализировали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Удары нанесены по объектам в Ясных Зорях, Шебекино и Грайвороне. Также пострадали населенные пункты Ракитное, Никольское, Ровенек и Глотово. Информация о последствиях уточняется.

«В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми, девяти и шести лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. <... > На месте атаки повреждены два автомобиля», — рассказал Гладков.

По его словам, в Никольском 17-летний молодой человек получил проникающее осколочное ранение грудной клетки, в селе Ровенек мужчина получил множественные слепые осколочные ранения.

В селе Глотово БПЛА атаковал движущийся автомобиль, в результате двое — мужчина и женщина — получили ранения. Планируется перевод пострадавших в областную больницу.