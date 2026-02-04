 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Гладков сообщил о семи раненных при ударах дронов ВСУ жителях

Военная операция на Украине

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, раненых госпитализировали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Удары нанесены по объектам в Ясных Зорях, Шебекино и Грайвороне. Также пострадали населенные пункты Ракитное, Никольское, Ровенек и Глотово. Информация о последствиях уточняется.

Работы по восстановлению после атаки ВСУ в Новой Адыгее

«В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми, девяти и шести лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. <... > На месте атаки повреждены два автомобиля», — рассказал Гладков.

По его словам, в Никольском 17-летний молодой человек получил проникающее осколочное ранение грудной клетки, в селе Ровенек мужчина получил множественные слепые осколочные ранения.

В селе Глотово БПЛА атаковал движущийся автомобиль, в результате двое — мужчина и женщина — получили ранения. Планируется перевод пострадавших в областную больницу.

Анастасия Лежепекова
Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков Военная операция на Украине пострадавшие
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
