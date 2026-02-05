Axios рассказал, кто убедил Трампа не срывать переговоры с Ираном
Лидеры не менее девяти стран Ближнего Востока попросили США не срывать переговоры с Ираном. Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что политики обратились к администрации президента Дональда Трампа «в срочном порядке».
Один из собеседников издания отметил, что Вашингтон «очень скептически» относится к переговорам с Тегераном.
«Они просили нас сохранить встречу и выслушать то, что иранцы хотят сказать. Мы сказали арабам, что проведем встречу, если они на этом настаивают. Но мы настроены очень скептически», — сказал он.
Другой чиновник пояснил, что Штаты согласились на встречу «из уважения» к союзникам в регионе и для продолжения дипломатического пути.
Изначально переговоры США и Ирана должны были состояться 6 февраля в Турции при участии наблюдателей из числа ближневосточных стран. Однако Тегеран попросил перенести их в Оман, сделать двусторонними и посвятить исключительно ядерной программе, писал Axios со ссылкой на источники.
Позднее Axios сообщил, что США не приняли предложение Исламской республики и поставили ультиматум: либо встреча на озвученных ранее условиях, либо переговоров не будет. Власти Ирана заявили, что тогда встреча отменяется, утверждает издание.
Вечером 4 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что переговоры с США по ядерной программе все же состоятся. Они пройдут 6 числа в столице Омана Маскате примерно в 10:00 по местному времени.
