Политика⁠,
0

Axios рассказал, кто убедил Трампа не срывать переговоры с Ираном

Axios: лидеры девяти стран попросили США не срывать переговоры с Ираном
С такой просьбой в Белый дом «в срочном порядке» обратились лидеры как минимум девяти стран Ближнего Востока, утверждает Axios. При этом собеседник издания заявил, что Штаты скептически смотрят на переговоры с Тегераном
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Лидеры не менее девяти стран Ближнего Востока попросили США не срывать переговоры с Ираном. Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что политики обратились к администрации президента Дональда Трампа «в срочном порядке».

Один из собеседников издания отметил, что Вашингтон «очень скептически» относится к переговорам с Тегераном.

«Они просили нас сохранить встречу и выслушать то, что иранцы хотят сказать. Мы сказали арабам, что проведем встречу, если они на этом настаивают. Но мы настроены очень скептически», — сказал он.

Трамп счел, что верховному лидеру Ирана «следует беспокоиться»
Политика
Али Хаменеи

Другой чиновник пояснил, что Штаты согласились на встречу «из уважения» к союзникам в регионе и для продолжения дипломатического пути.

Изначально переговоры США и Ирана должны были состояться 6 февраля в Турции при участии наблюдателей из числа ближневосточных стран. Однако Тегеран попросил перенести их в Оман, сделать двусторонними и посвятить исключительно ядерной программе, писал Axios со ссылкой на источники.

Позднее Axios сообщил, что США не приняли предложение Исламской республики и поставили ультиматум: либо встреча на озвученных ранее условиях, либо переговоров не будет. Власти Ирана заявили, что тогда встреча отменяется, утверждает издание.

Вечером 4 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что переговоры с США по ядерной программе все же состоятся. Они пройдут 6 числа в столице Омана Маскате примерно в 10:00 по местному времени.

Романов Илья
Дональд Трамп
Дональд Трамп
