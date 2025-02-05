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Политика ,  
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В Киеве назвали число фигурантов дел о поджогах и взрывах у военкоматов

СБУ за год установила 497 человек, причастных к поджогам и взрывам у военкоматов
СБУ установила 497 человек, которые поджигали автомобили военных и готовили взрывы рядом с украинскими военкоматами. По словам первого зампреда ведомства, подозреваемых завербовали через мессенджеры
Фото: UA_National_Police / Telegram
Фото: UA_National_Police / Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция установили личности 497 человек, которые совершали поджоги автомобилей военнослужащих и готовили взрывы рядом с территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщил во время брифинга первый зампред СБУ Сергей Андрущенко.

«Задержание преступников Службой безопасности и Нацполицией происходит буквально «по горячим следам» в режиме 24/7. И пока нет ни одного случая, когда бы мы не нашли исполнителя. В частности, начиная с 2024 года и по состоянию на сегодня, СБУ совместно с Нацполицией установила уже 497 человек, которые совершали именно такие преступления», — сказал он.

В частности, по словам Андрущенко, подозреваемые поджигали объекты Украинских железных дорог, а также готовили теракты в отношении военнослужащих и силовиков для «дискредитации деятельности ТЦК, срыва мобилизации» и в целом дестабилизации внутри страны. Они были завербованы через мессенджеры и интернет-сообщества, уточнил он.

В Ровенском военкомате на Украине произошел взрыв
Политика
Фото:tv0e_rivne / Telegram

Андрущенко подчеркнул, что подрывы зданий ТЦК и других объектов ‒ это серьезные преступления, которые Уголовный кодекс Украины классифицирует как террористический акт. За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По его словам, с середины декабря прошлого года в СБУ поступило почти 2,3 тыс. сообщений о попытках вербовки.

1 февраля произошел взрыв в ТЦК в Ровенской области. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. В июле прошлого года мужчина бросил гранату в здание военкомата во Львовской области и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.

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