Минобороны предложило реорганизацию военных округов

Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения и реорганизовать командования округов в управления. В ведомстве заявили, что это оптимизирует структуру управления армией

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Минобороны предлагает лишить военные округа статуса межвидовых стратегических территориальных объединений, следует из разработанного ведомством проекта. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, до 8 июля он будет находиться на общественном обсуждении.

Согласно проекту, объединенные стратегические командования округов будут реорганизованы в управления. В пояснительной записке говорится, что изменения призваны оптимизировать структуру управления вооруженными силами.

Поправки подготовили «в связи с изменением организационно-штатной структуры вооруженных сил», отмечает ведомство. В их числе ведомство указало переподчинение российских флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морского флота, а армий ВВС и ПВО — главному командованию Воздушно-космических сил.

Лишение военных округов статуса межвидовых объединений — попытка привести положение о военной округе к «фактическому положению дел», прокомментировал РБК Юрий Лямин, военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий.

«В связи с выводом флотов и флотилии, а также армий ПВО и ВВС из подчинения военных округов, эти военные округа перестают быть межвидовыми объединениями, что и фиксируется этими изменениями. В качестве примера изменений. К примеру, ранее Тихоокеанский флот подчинялся Восточному военному округу, Черноморский флот и Каспийская флотилия — Южному военному округу, но еще в прошлом году было заявлено, что их переподчиняют напрямую главнокомандующему ВМФ. Армии ВВС и ПВО сейчас, получается, тоже переподчиняют главнокомандующему ВКС, судя по пояснительной записке. То есть из трех видов вооруженных сил, в непосредственном подчинении военных округов остаются только формирования сухопутных войск, — сообщил РБК Юрий Лямин, военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий.

В Минобороны также напомнили, что в марте в России воссоздали Московский и Ленинградский военный округа (с 2010 года они были объединены в Западный военный округ). В состав Ленинградского вошел Северный флот, который лишился статуса военного округа в феврале. В России стало пять военных округов (еще Южный, Центральный и Восточный).

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, который до мая руководил Министерством обороны, объяснил создание двух новых округов необходимостью повысить эффективность управления войсками на фоне наращивания военного потенциала НАТО.

В задачи военных округов входят прогнозирование и оценка военных угроз, подготовка предложений по проведению госполитики в области обороны, вскрытие непосредственной подготовки агрессии против России и ее союзников, проведение мероприятий стратегического сдерживания.