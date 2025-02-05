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Политика ,  
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NBC узнал о планах США вывести все войска из Сирии

NBC: США начали разработку плана по поводу американских войск из Сирии
Трамп скептически относился к идее сохранить в Сирии войска США, которые присутствуют там с 2015 года и занимаются борьбой с террористами вместе с курдами. Разрабатываются планы о выводе войск через 30, 60 или 90 дней
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Министерство обороны США начало разработку плана по выводу всех американских войск из Сирии. Об этом NBC сообщили два источника в Пентагоне.

Они указали, что разработать план поручили после заявлений президента США Дональда Трампа о заинтересованности в выводе войск. Теперь чиновники в Пентагоне разрабатывают планы по выводу войск через 30, 60 или 90 дней.

В пятницу, 31 января, в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц провел встречу, на которой обсуждал с высокопоставленными военными руководителями США информацию о положении на Ближнем Востоке, сообщили источники.

Представитель Белого дома заявил NBC, что на встрече Уолтц не обсуждал сокращение численности американских войск в Сирии. «Для Уолтца из Агентства национальной безопасности было бы полезно посетить Центральное командование Вооруженных сил США, чтобы получить представление обо всем регионе», — указал представитель Белого дома.

WP сообщила о дилемме для Трампа из-за войск США в Сирии
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Уолтц в декабре говорил, что в команде Трампа не хотят, чтобы «американские военные бегали по территории Сирии в любом виде или форме», но при этом США должны продолжить следить за ситуацией в регионе из-за террористов.

The Washington Post сообщала, что Трамп скептически относится к сохранению американской военной миссии в арабской республике. Газета отмечала, что там находятся примерно 2 тыс. американских военнослужащих, одна из главных задач которых — борьба с «Исламским государством» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в России) вместе с курдскими силами. США ввели войска в страну в 2015-м.

В курдской автономии выражали опасения из-за того, что при Трампе Вашингтон может снова лишить поддержки курдов и их вооруженные формирования — Сирийские демократические силы (СДС). Это создает угрозу для них со стороны Турции, поскольку основная составляющая СДС — курдские Отряды народной самообороны — близки к действующей на территории Турции и признанной там террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

В Сирии также есть российские военные. Москва ведет переговоры с новыми властями Дамаска по поводу сохранения в стране своих баз — военной-морской в Тартусе и авиационной в Хмеймиме.

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Сирия США американские военные
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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