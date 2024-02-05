Боррель назвал способ увеличения поставок снарядов Украине

Боррель считает необходимым прекратить экспорт боеприпасов в третьи страны для увеличения поставок Киеву. Ранее он признавал, что ЕС к весне успеет передать лишь половину обещанных снарядов. Россия осуждает западную помощь Украине

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал прекращение экспорта снарядов в третьи страны самым дешевым и эффективным способом увеличить поставки Украине. С таким заявлением он выступил на совместной с главой МИД Польши Радославом Сикорским пресс-конференции в Варшаве.

«Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны», — сказал еврокомиссар (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сроки поставок европейских боеприпасов другим покупателям могут быть сдвинуты, поскольку они «не находятся в состоянии войны».

Сикорский в свою очередь поддержал Борреля, предложив изменить условия контрактов или «найти понимание клиентов в других частях света».

«Мы должны найти способы, чтобы необходимые Украине боеприпасы не уходили в менее срочные места, клиентам в других частях света. Может, надо эти контракты как-то изменить или найти понимание у получателей, что Украине это требуется срочно», — сказал он.

Вопрос о поставке Украине боеприпасов остро стоит в Евросоюзе. По итогам заседания министров обороны ЕС 31 января Боррель признавал, что к марту Брюссель сможет передать Киеву только порядка 500 тыс. единиц вместо обещанного 1 млн. Речь идет в основном об артиллерийских снарядах калибра 155 мм, которые соответствуют стандарту НАТО.

Вместе с тем в начале 2024 года главы правительств Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов обратились с призывом «удвоить» усилия по поддержке Украины, в том числе в срочном порядке обеспечить ее боеприпасами, дронами и средствами ПВО. По их мнению, необходимость этого шага обусловлена сроками попадания новых вооружений на поле боя только к следующему году.

Россия неоднократно осуждала западную помощь Украине, указывая, что это лишь затянет конфликт. Глава государства Владимир Путин отмечал, что в случае полного прекращения поддержки Киева украинская армия продержится «одну неделю».