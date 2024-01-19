Российский МИД попросил ХАМАС освободить трех российских заложников

Делегация ХАМАС обсудила войну в Газе с замглавы МИД Богдановым в Москве

Представители группировки обсудили с замглавы МИД Богдановым прекращение огня в секторе Газа и заложников. Предыдущий визит делегации ХАМАС в Москву состоялся в октябре, Израиль расценил его как поддержку терроризма

Делегация ХАМАС приехала в Москву и встретилась с замглавы российского МИДа Михаилом Богдановым, сообщает агентство Safa со ссылкой на заявление палестинской группировки.

В состав делегации вошли член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук и один из членов руководства движения Басем Наим. Они обсудили способы прекращения огня в секторе Газа и «прояснили позицию движения» в отношении захваченных в Израиле заложников.

В заявлении говорится также, что ХАМАС «высоко оценивает дипломатические усилия России и гуманитарную помощь, предоставляемую [палестинскому] народу».

Российский МИД также отчитался о встрече. «В ходе беседы основное внимание было уделено продолжающемуся противостоянию в зоне палестино-израильского конфликта, на фоне которого гуманитарный кризис в секторе Газа достиг катастрофических масштабов», — говорится в сообщении ведомства. Российская сторона в ходе переговоров указала на необходимость скорейшего освобождения заложников — «в том числе трех российских граждан — А.Козлова, А.Лобанова и А.Труфанова».

Делегация исламистского движения второй раз после начала войны с Израилем приезжает в Москву. Первый визит состоялся 26 октября; как сообщали в МИДе, стороны обсуждали освобождение заложников, эвакуацию россиян и других иностранцев. Израиль расценил приглашение делегации в российскую столицу как поддержку терроризма, и призвал Москву «немедленно изгнать» членов группировки.

Россия после начала войны между Израилем и ХАМАС осудила нападение боевиков на страну, в то же время зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «нельзя закрывать глаза» на обстрелы жилых районов в секторе Газа и гибель мирных жителей. Он связал обострение конфликта на Ближнем Востоке с «многолетним беззаконием, продолжением незаконных акций Израиля в отношении Палестины».

В израильском МИДе призывали Россию к «более сбалансированной» позиции по конфликту на Ближнем Востоке. Президент Владимир Путин говорил, что урегулирование конфликта возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, то есть создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Посол Израиля Александр Бен Цви отмечал, что между Москвой и Тель-Авивом есть разногласия, но стороны поддерживают тесные контакты.