Зеленский заявил о «застое» на фронте из-за задержек поставок вооружений

В настоящее время на фронте «налицо застой», что связано с задержками в поставках вооружений со стороны западных партнеров, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI.

«Что касается ситуации на земле, налицо застой, потому что были задержки в поставках вооружений», — заявил он, отметив, что такое положение дел «ведет к ошибкам»

Зеленский подчеркнул, что у России сегодня одна из крупнейших армий в мире, тогда как украинским военным не хватает боеприпасов и современной техники.

США, которые являются основным спонсором Киева, не могут решить вопрос о дополнительном финансировании Украины с осени 2023 года. Последний пакет помощи Киеву Вашингтон выделил в конце декабря, его сумма — $250 млн. Зеленский ранее говорил, что без западной помощи ВСУ начнут отступать. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что украинские власти не имеют резервного плана на случай сокращения военной помощи от западных стран и рассчитывают на продолжение поддержки.

Уже в декабре командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что у украинской армии сложилась «сложная ситуация» и ей приходится вести боевые действия «в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава». В том же месяце Зеленский рассказал о планах построить укрепления на основных оборонительных рубежах, включая авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией, отмечая, что «мин и бетона в стране точно хватит».

Россия критикует поддержку Украины западными странами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине. В начале этого года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия «сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения».