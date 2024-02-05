NYT сообщила о «перехвате инициативы» Россией из-за нехватки людей в ВСУ

ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» России, пишет NYT. Украинские офицеры сообщили газете, что им остается только удерживать позиции. Шойгу ранее говорил, что Россия «сохраняет стратегическую инициативу»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в связи с нехваткой личного состава и вооружений «отдают инициативу» в ведении боевых действий России и в настоящее время сосредоточены на удержании позиций, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных офицеров украинской армии.

Как рассказал изданию замкомандира батальона 47-й механизированной бригады Александр Ширшин, российские войска «не останавливаются» в попытках наступать, а из-за нехватки боеприпасов минометным расчетам приходится нормировать артиллерийские снаряды.

NYT отмечает, что тыловые подразделения ВСУ уже начали присоединяться к «малокомплектным» пехотным частям на фронте. Также в украинской армии существует нехватка критически важных материалов, необходимых для ремонта и обслуживания украинской бронетехники. «У нас недостаточно техники, недостаточно людей, чтобы перейти в наступление. Поэтому главная цель на данный момент — удержать ту позицию, которую мы имеем», — отметил Ширшин.

Газета пишет, что в настоящее время российские войска имеют пятикратное преимущество в запусках артиллерийских снарядов на некоторых участках фронта, из-за чего ВСУ приходится все чаще прибегать к использованию FPV-дронов. Начальник штаба 48-го отдельного стрелкового батальона майор Сергей Бец в разговоре с NYT отметил, что дроны, хоть и являются эффективным инструментом, не могут сравниваться с «большими пушками». «Они [дроны] не оказывают такого психологического давления на противника. И у нас не так много экипажей FPV», — добавил Бец.

Также газета сообщила о быстрой тактической адаптации российских войск, приведя в пример окружение важной позиции ВСУ под Авдеевкой — базы отдыха «Царская охота». Как отмечает NYT, группе из 150 россиян удалось пробраться по узкой подземной трубе в тыл украинским военным, после чего те были взяты в окружение. Ранее об этой операции сообщали российские военкоры, по данным которых, большинство находившихся на базе бойцов ВСУ были взяты в плен.

О том, что у украинской армии сложилась «сложная ситуация» и ей приходится вести боевые действия «в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», еще в середине декабря говорил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Главком ВСУ Валерий Залужный в январе также заявил, что армия испытывает нехватку людей, а спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал про дефицит зенитно-управляемых ракет.

Украина летом 2023 года пыталась провести контрнаступление, которое, как не раз заявлял президент Владимир Путин, оказалось провальным. В начале этого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что украинские потери в прошедшем году превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Россия, по его словам, «сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения».

Президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре заявлял, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать. И у США, и у ЕС в конце 2023 года возникли внутриполитические сложности с согласованием военной помощи Украине. Москва не раз критиковала западные поставки вооружения Киеву и отмечала, что это не повлияет на ход военной операции.