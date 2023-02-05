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Мобилизованные сбежали с поезда в Воронежской области

«Ъ» и Baza: мобилизованные сбежали с поезда в Воронежской области и покинули регион
По данным СМИ, от четырех до шести мобилизованных сошли с поезда в Воронежской области без разрешения командования и направились в сторону Москвы. Оружия у них нет
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Несколько военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, без разрешения командования сошли с поезда в Воронежской области, сообщают Baza и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел накануне, 4 февраля. Как пишет «Коммерсантъ», всего с поезда сошли 15 человек, 11 из них вернулись, а четверо смогли покинуть регион. Baza передает, что сбежали шестеро мужчин в возрасте от 22 до 35 лет, некоторые их них уехали в сторону Москвы на такси.

По данным «Коммерсанта», мобилизованные — не жители Воронежской области, они безоружны, поэтому в регионе не стали применять особые меры усиления работы правоохранительных органов. Однако в Москве и Подмосковье усилили наряды ДПС, передает Baza. Ориентировки на мужчин отправили в региональные отделения полиции.

РБК направил запрос в Минобороны, пресс-службу Западного военного округа, Военное следственное управление по ЗВО, ГУ МВД по Москве, ГУ МВД по Московской области. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области рекомендовали обратиться за комментарием в Минобороны.

В пресс-службе Западного военного округа заявили РИА «Воронеж», что у них нет данных о сбежавших военнослужащих.

Частичная мобилизация проводилась с 21 сентября прошлого года, в конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о ее завершении: задание по призыву 300 тыс. человек было выполнено. 23 января в Кремле сообщили, что, хотя призыв остановлен, президентский указ продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими». Власти заверяют, что необходимости в новой волне мобилизации нет.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Любовь Порываева Любовь Порываева
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