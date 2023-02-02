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В Чечне объяснили идею назвать Кадырова «ответственным руководителем»

Даудов: чеченские депутаты предложили назвать Кадырова «ответственным руководителем»
Депутаты предложили дополнить название должности главы Чечни «его смысловым, но не буквальным, переводом» на чеченский язык, заявили власти. По словам Даудова, понятие «Мехк-Да» означает высшее должностное лицо республики

Депутаты парламента Чечни предложили внести в конституцию региона название должности главы республики на чеченском языке, чтобы «установить единообразие» при использовании наименования, написал в своем Telegram спикер парламента Магомед Даудов. Он напомнил, что чеченский, как и русский, является государственным языком в республике.

12 января Даудов и еще 20 депутатов внесли в парламент законопроект с изменениями в ст. 63 основного закона республики. Документ предлагает дополнить его положениями, по которым глава Чечни является гарантом конституции, прав и свобод человека; также «закрепляются его полномочия по принятию мер по обеспечению законности, безопасности и территориальной целостности» республики. Кроме того, в законопроекте уточняется должность главы республики на чеченском языке — «Мехк-Да».

По словам Даудова, это понятие переводится на русский как высшее должностное лицо республики; оно является «исторически устоявшимся» среди населения. «Мехк-Да наиболее точно передает значение как ответственного за свой народ руководителя», — написал спикер.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в свою очередь сказал, что «околожурналистские телеграм-каналы поспешили увидеть в этом название какого-то титула и пытаются придать указанному законопроекту отрицательную коннотацию» (орфография сообщения сохранена, ряд СМИ ранее отмечали, что «Мехк-Да» можно перевести как «отец народа» или «отец края»).

По словам Дудаева, в чеченском «глава семьи» переводится как «х1усамда», а «глава села» — как «йуртда». Он указал, что носители языка не воспринимают подобные речевые обороты буквально, «иначе получалось бы, что в нашем регионе почти 400 «отцов сел и поселков». «Поэтому смысловой перевод должности «Глава Республики» на чеченском звучит как «Мехк-Да», — написал министр, отметив, что предложение депутатов состоит в том, чтобы дополнить название должности «его смысловым, но не буквальным, переводом».

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других руководителей российских регионов. В последний раз он переизбирался на пост главы республики в сентябре 2021 года, срок его полномочий истекает в 2026 году.

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В январе 2022 года Кадыров говорил, что не видит себя на каком-либо другом посту: «Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду». В сентябре того же года он опубликовал видео, в котором заявил, что «засиделся» на должности и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Несколько дней спустя он уточнил, что не намерен уходить в отставку и хочет стать «долгожителем» среди лидеров регионов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Чечня Рамзан Кадыров Конституция Магомед Даудов
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