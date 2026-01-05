 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Эрдоган увидел возможность получить от США самолеты F-35

Получение Турцией американских F-35 и возвращение в программу по их производству укрепит отношения США и оборону НАТО, считает Эрдоган. Вашингтон исключил оттуда Анкару из-за ее нежелания отказаться от российских ЗРК С-400
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Получение Турцией американских истребителей F-35 и возвращение в программу по их производству важны и необходимы для улучшения отношений с США и укрепления обороны НАТО, заявил в интервью Bloomberg турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«С возвращением [Дональда] Трампа к власти появилась возможность перевести отношения между Турцией и США на более разумную и конструктивную основу, — считает он. — Получение Турцией самолетов F-35, за которые она уже заплатила, и ее возвращение в программу важны и необходимы для укрепления связей с США и обороны НАТО».

Эрдоган добавил, что лично обратился по этому поводу к Трампу во время их встречи в Белом доме в сентябре. Он также назвал «несправедливым» решение США исключить Турцию из программы по производству F-35 из-за покупки ею российских систем противоракетной обороны С-400.

Трамп ответил на вопрос о поставках Турции истребителей F-35
Политика
Фото:Miguel J. Rodriguez Carrillo / Getty Images

Как отмечает Bloomberg, Турция и США также до сих пор обсуждают цену на американские самолеты F-16 Block 70. Анкара ожидает, что условия сделки «будут соответствовать духу НАТО», подчеркнул Эрдоган и привел в пример покупку европейских истребителей Eurofighter Typhoon.

Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 на $2,5 млрд в 2017 году. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. В сентябре 2021 года Эрдоган заявил о намерении приобрести вторую партию С-400.

В марте 2022 года турецкие власти заявили, что не рассматривают вариант отказа от С-400 из-за давления США. В июне 2025-го Эрдоган сообщил, что вопрос с российскими ЗРК закрыт. Он также рассказал о беседе с Трампом насчет F-35 и выражал надежду на позитивное решение, подчеркивая, что Турция уже внесла за истребители $1,3 млрд. В декабре Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент Турции предложил российскому коллеге Владимиру Путину вернуть С-400. Кремль эти сведения опроверг. После этого Трамп сообщил, что США «серьезно» рассматривают возможность продажи Турции истребителей F-35. Он также выразил уверенность в том, что Эрдоган не будет их использовать против Израиля.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Турция США Реджеп Тайип Эрдоган F-35 НАТО С-400 Россия
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп ответил на вопрос о поставках Турции истребителей F-35
Политика
В США сообщили, что надеются на отказ Турции от российских ПВО ради F-35
Политика
США позволят Турции купить истребители F-35 после исполнения просьбы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Мадуро назначили адвоката, чей подзащитный получил в США пожизненное Политика, 18:18
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады Политика, 18:08
ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники Политика, 18:06
Что будет с Венесуэлой после захвата Мадуро властями США Политика, 18:04
Эрдоган увидел возможность получить от США самолеты F-35 Политика, 17:58
Путин позвонил мальчику, чью мечту исполнил на «Елке желаний» Политика, 17:56
Умер спортивный журналист Владимир Гескин Спорт, 17:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин поручил добиться значимого роста собираемости налогов Экономика, 17:20
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» благодаря дублю Зоркина Спорт, 17:12
Что такое накопительная пенсия и как можно ее получить Инвестиции, 17:07
В двух московских аэропортах ввели временные ограничения полетов Политика, 17:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Силы ПВО сбили над Россией 50 украинских БПЛА Политика, 16:58
В США выбили окна в доме вице-президента Джей Ди Вэнса Политика, 16:55