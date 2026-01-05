Эрдоган увидел возможность получить от США самолеты F-35

Получение Турцией американских F-35 и возвращение в программу по их производству укрепит отношения США и оборону НАТО, считает Эрдоган. Вашингтон исключил оттуда Анкару из-за ее нежелания отказаться от российских ЗРК С-400

Получение Турцией американских истребителей F-35 и возвращение в программу по их производству важны и необходимы для улучшения отношений с США и укрепления обороны НАТО, заявил в интервью Bloomberg турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«С возвращением [Дональда] Трампа к власти появилась возможность перевести отношения между Турцией и США на более разумную и конструктивную основу, — считает он. — Получение Турцией самолетов F-35, за которые она уже заплатила, и ее возвращение в программу важны и необходимы для укрепления связей с США и обороны НАТО».

Эрдоган добавил, что лично обратился по этому поводу к Трампу во время их встречи в Белом доме в сентябре. Он также назвал «несправедливым» решение США исключить Турцию из программы по производству F-35 из-за покупки ею российских систем противоракетной обороны С-400.

Как отмечает Bloomberg, Турция и США также до сих пор обсуждают цену на американские самолеты F-16 Block 70. Анкара ожидает, что условия сделки «будут соответствовать духу НАТО», подчеркнул Эрдоган и привел в пример покупку европейских истребителей Eurofighter Typhoon.

Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 на $2,5 млрд в 2017 году. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. В сентябре 2021 года Эрдоган заявил о намерении приобрести вторую партию С-400.

В марте 2022 года турецкие власти заявили, что не рассматривают вариант отказа от С-400 из-за давления США. В июне 2025-го Эрдоган сообщил, что вопрос с российскими ЗРК закрыт. Он также рассказал о беседе с Трампом насчет F-35 и выражал надежду на позитивное решение, подчеркивая, что Турция уже внесла за истребители $1,3 млрд. В декабре Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент Турции предложил российскому коллеге Владимиру Путину вернуть С-400. Кремль эти сведения опроверг. После этого Трамп сообщил, что США «серьезно» рассматривают возможность продажи Турции истребителей F-35. Он также выразил уверенность в том, что Эрдоган не будет их использовать против Израиля.