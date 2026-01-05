 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Россиян призвали не ездить в Венесуэлу из-за «угрозы повторных атак»

Минэкономразвития призвало туроператоров приостановить продажу туров в Венесуэлу
Минэкономразвития призвало российских туроператоров приостановить продажу путевок в Венесуэлу в связи с «вооруженной агрессией США и угрозами повторных атак». Туристов призвали воздержаться от поездок в страну
Фото: Molina86 / Shutterstock
Фото: Molina86 / Shutterstock

Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости, а туроператорам — приостановить продажу путевок «до нормализации обстановки». Это следует из публикации на сайте министерства.

Рекомендации объяснили вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак. С аналогичным призывом к туристам ранее выступил МИД России. 

«Российским туроператорам, турагентам — приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки», — сказано на сайте Минэкономразвития.

Взрывы и военные вертолеты над Каракасом. Видео
Политика

Туристов из России, которые сейчас находятся в Венесуэле, призвали проявлять повышенную осторожность, следить за сообщениями местных властей и российских диппредставительств, а также следовать их указаниям.

Днем 5 января из России в Венесуэлу вылетел первый самолет после атаки США. Рейс выполняет авиакомпания Conviasa. Полеты российских перевозчиков в Каракас были приостановлены в декабре 2025 года из-за отсутствия значимого турпотока, рассказал ранее РБК представитель Минтранса Николай Шестаков.

В ночь на 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. Военная операция «Абсолютная решимость» продлилась 2 часа 20 минут. В ее ходе был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Американские власти обвинили их в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.

«Царица» на смену: в Венесуэле начали обсуждать уход Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Власти Венесуэлы назвали действия Штатов военной агрессией и объявили чрезвычайное положение. МИД России осудил действия США. Каракасу, по заявлению Москвы, должно быть гарантировано право самому определять свою судьбу без внешнего вмешательства.

Авторы
Теги
Романов Илья
Россия Венесуэла туризм
