Военные США захватили Мадуро⁠,
Первый самолет вылетел из Москвы в Венесуэлу после атаки США

Военные США захватили Мадуро
Из Москвы в Каракас 5 января вылетел первый самолет после атаки США на Венесуэлу и похищения американским спецназом президента Николаса Мадуро с супругой. Рейс выполняет венесуэльская компания Conviasa
Фото: Jesus Vargas / Getty Images
Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Из Москвы в Каракас вылетел первый самолет после атаки США на Венесуэлу 3 января. Это следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолет Airbus A340-600 венесуэльской авиакомпании Conviasa поднялся в воздух в 13:05 мск 5 января. New York Times писала, что авиасообщение в Карибском регионе возобновилось 4 января.

Рейсы российских авиакомпаний в Каракас были приостановлены в декабре 2025 года из-за отсутствия значимого туристического потока, сообщил ранее РБК представитель Минтранса Николай Шестаков. При этом со стороны Венесуэлы разрешение на полеты по двум маршрутам сохранила Conviasa.

Трамп пригрозил и.о. президента Венесуэлы худшей участью, чем у Мадуро
Политика
Дональд Трамп и Марко Рубио

В ночь на 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. Операция, получившая название «Абсолютная решимость», длилась 2 часа 20 минут. В ее ходе американский спецназ захватил и вывез в Штаты президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Власти США обвинили их в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Они предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке в 20:00 мск 5 января.

Власти Венесуэлы назвали действия США военной агрессией и объявили чрезвычайное положение в стране. МИД России осудил действия Штатов и назвал несостоятельными предлоги, которые использовали для начала операции.

Президент Дональд Трамп заявлял, что США возьмут на себя управление Венесуэлой. По его словам, Штаты будут руководить республикой до тех пор, пока не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный переход власти».

