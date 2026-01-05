 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский назначил Кислицу первым замглавы офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский назначил первого замглавы МИД Украины Сергея Кислицу первым заместителем главы своего офиса. Руководителем ОП 2 января стал уже бывший начальник ГУР Кирилл Буданов
Сергей Кислица
Сергей Кислица (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Первым заместителем главы офиса президента Украины назначен первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, передало РБК-Украина.

О планах назначить Кислицу первым замглавы своего офиса Зеленский сообщил 3 января. Президент отмечал, что он продолжит участвовать в переговорном процессе.

Зеленский предложил сменить министра обороны Украины
Политика

Кроме того, Зеленский назначил Христю Фриланд своим советником по вопросам экономического развития. Она также является спецпредставителем канадского правительства по вопросам восстановления Украины. Ранее она была министром финансов Канады. У женщины украинские корни. 

5 января РБК-Украина и «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщили, что в отставку может подать глава СБУ Василий Малюк. Причиной назвали утрату доверия к нему со стороны Зеленского. По данным «УП», если Малюк все же покинет пост, его место может занять глава спецподразделения «Альфа» СБУ Евгений Хмара или замглавы силового ведомства Александр Поклад.

2 января Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова главой своего офиса. Место руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны занял Олег Иващенко. Кресло главы ОП Украины пустовало с конца ноября, когда в отставку на фоне коррупционного скандала в энергосекторе ушел Андрей Ермак. Он фигурировал в преступной схеме, организатором которой НАБУ и САП называли совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

Романов Илья
Владимир Зеленский Украина Сергей Кислица
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
