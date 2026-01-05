Зеленский назначил Кислицу первым замглавы офиса президента Украины
Первым заместителем главы офиса президента Украины назначен первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, передало РБК-Украина.
О планах назначить Кислицу первым замглавы своего офиса Зеленский сообщил 3 января. Президент отмечал, что он продолжит участвовать в переговорном процессе.
Кроме того, Зеленский назначил Христю Фриланд своим советником по вопросам экономического развития. Она также является спецпредставителем канадского правительства по вопросам восстановления Украины. Ранее она была министром финансов Канады. У женщины украинские корни.
5 января РБК-Украина и «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщили, что в отставку может подать глава СБУ Василий Малюк. Причиной назвали утрату доверия к нему со стороны Зеленского. По данным «УП», если Малюк все же покинет пост, его место может занять глава спецподразделения «Альфа» СБУ Евгений Хмара или замглавы силового ведомства Александр Поклад.
2 января Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова главой своего офиса. Место руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны занял Олег Иващенко. Кресло главы ОП Украины пустовало с конца ноября, когда в отставку на фоне коррупционного скандала в энергосекторе ушел Андрей Ермак. Он фигурировал в преступной схеме, организатором которой НАБУ и САП называли совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.
