Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило о контроле над Грабовским в Сумской области

Минобороны: село Грабовское в Сумской области перешло под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Грабовское заняли подразделения группировки войск «Север». Село находится примерно в 7,5 км от Высокого, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 20 декабря
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Грабовское в Сумской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Село Грабовское находится в Сумском районе рядом с российской границей, на правом берегу реки Санок, на противоположном берегу от него — село Староселье (Белгородская область). В 2001 году в Грабовском проживали 724 человека.

Власти рассказали об эвакуации из приграничья Сумской области
Политика
Фото:Francisco Richart / SOPA Images / Reuters

За минувшие сутки подразделения группировки «Север» также нанесли удары по позициям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Мирополье и Садки в Сумской области, Волчанские Хутора и Графское в Харьковской области. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли на этом направлении до 290 военнослужащих.

20 декабря в ведомстве отчитались о контроле над селом Высокое в Сумской области, которое находится примерно в 7,5 км к северу от Грабовского. На следующий день глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил об эвакуации жителей приграничья. В частности, по его словам, накануне на бронированном транспорте вывезли людей из Краснопольского района, граничащего с Курской областью.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Сумская область Военная операция на Украине
