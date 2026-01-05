Стало известно, как в Москву прислали СВУ для убийства генерала Кириллова

Элементы самодельного взрывного устройства (СВУ), предназначенного для теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в конце 2024 года, были доставлены в Москву под видом строительных материалов. Об этом рассказал один из участников судебного процесса, его цитирует ТАСС.

По его словам, Ахмаджон К. собрал устройство из этих частей, находясь в одной из десяти арендованных квартир.

В октябре СК сообщил, что взрывчатку для подрыва генерала Кириллова переправили из Польши, а сам теракт готовился с территории Украины. Басманный суд Москвы заочно арестовал координаторов доставки — Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова — и куратора теракта Миржалола Одилова. Они находятся в международном розыске.

Начальника войск РХБЗ ВС России Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва СВУ, заложенного в самокат, который стоял у подъезда жилого дома. Президент России Владимир Путин назвал убийство генерала «тяжелейшим проколом» спецслужб.

Обвиняемый в организации теракта гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов признал вину. Он также сообщил, что был завербован сотрудниками украинских спецслужб с обещанием вознаграждения $100 тыс. и выезда в одну из стран Европы. Обвинение запросило для Курбонова пожизненное заключение.