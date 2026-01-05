 Перейти к основному контенту
Убийство генерала Кириллова⁠,
Стало известно, как в Москву прислали СВУ для убийства генерала Кириллова

ТАСС: части СВУ для убийства генерала Кириллова доставили в виде стройматериалов
Убийство генерала Кириллова

Элементы самодельного взрывного устройства (СВУ), предназначенного для теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в конце 2024 года, были доставлены в Москву под видом строительных материалов. Об этом рассказал один из участников судебного процесса, его цитирует ТАСС.

По его словам, Ахмаджон К. собрал устройство из этих частей, находясь в одной из десяти арендованных квартир.

Взрывчатку для подрыва генерала Кириллова переправили из Польши
Последствия взрыва в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве, 17 декабря 2024&nbsp;г.

В октябре СК сообщил, что взрывчатку для подрыва генерала Кириллова переправили из Польши, а сам теракт готовился с территории Украины. Басманный суд Москвы заочно арестовал координаторов доставки — Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова — и куратора теракта Миржалола Одилова. Они находятся в международном розыске.

Начальника войск РХБЗ ВС России Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва СВУ, заложенного в самокат, который стоял у подъезда жилого дома. Президент России Владимир Путин назвал убийство генерала «тяжелейшим проколом» спецслужб.

Обвиняемый в организации теракта гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов признал вину. Он также сообщил, что был завербован сотрудниками украинских спецслужб с обещанием вознаграждения $100 тыс. и выезда в одну из стран Европы. Обвинение запросило для Курбонова пожизненное заключение.

Анастасия Лежепекова
Генерал Игорь Кириллов убийство Военная операция на Украине СВУ Польша теракт
Игорь Кириллов фото
Игорь Кириллов
военный
13 июля 1970 года
