Взрывчатку для подрыва генерала Кириллова переправили из Польши

СК: части взрывного устройства для подрыва генерала Кириллова привезли из Польши
Последствия взрыва в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве, 17 декабря 2024&nbsp;г.
Последствия взрыва в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве, 17 декабря 2024 г. (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Организаторы теракта, в результате которого в 2024 году погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, переправили компонентны для самодельного взрывного устройства из Польши, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии СК, теракт долгое время тщательно планировали на территории Украины. «Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку [одному из организаторов теракта Роберту] Сафаряну», — отметила представитель. Она добавила, что последний хранил эти предметы по месту своего жительства и, получив указания организаторов, передал их исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову.

Также Петренко сообщила, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении всех лиц, причастных к убийству Кириллова: исполнителя теракта Курбонова, упомянутого ранее Сафаряна, а также Батухана Точиева и Рамазана Падиева.

Следствие допросило 7 свидетелей по делу об убийстве генерала Кириллова
Политика
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Следователи установили, что Курбонов по заданию кураторов собрал взрывное устройство с поражающими элементами, закрепил его на электросамокате и установил у дома Кириллова. После выхода жертвы на улицу 17 декабря 2024 года преступник по команде организаторов дистанционно привел устройство в действие, а затем попытался скрыться на заранее подготовленной Точиевым и Падиевым конспиративной квартире.

Курбонова задержали 18 декабря по подозрению в убийстве Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Позже Курбонов признался, что его завербовали украинские спецслужбы. В Киеве ему пообещали $100 тыс. и выезд в одну из европейских стран для проживания.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

