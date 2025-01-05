The Times сообщила о беспокойстве в НАТО из-за состояния сил ПВО Британии
Великобритания на данный момент уязвима перед баллистическими ракетами, средства ПВО, которыми она располагает, со временем в меньшей степени позволяют ей противостоять подобным угрозам. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в британском оборонном ведомстве.
Собеседники рассказали изданию, что отдельные государства НАТО выразили беспокойство тем, что Лондон, с их точки зрения, не вносит достаточный вклад в обеспечение противовоздушной обороны Европы.
По данным The Sunday Times, блок намерен призвать британского премьера Кира Стармера значительно нарастить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону. Официально запрос будет направлен уже в этом году, когда НАТО представит своим членам обновленные требования к Вооруженным силам, где будут четко очерчены приоритеты, которым необходимо уделить внимание, пишет газета.
Материал дополняется
В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута
Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Российские теннисистки выиграли турнир WTA
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов