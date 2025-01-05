The Times сообщила о беспокойстве в НАТО из-за состояния сил ПВО Британии

Великобритания на данный момент уязвима перед баллистическими ракетами, средства ПВО, которыми она располагает, со временем в меньшей степени позволяют ей противостоять подобным угрозам. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в британском оборонном ведомстве.

Собеседники рассказали изданию, что отдельные государства НАТО выразили беспокойство тем, что Лондон, с их точки зрения, не вносит достаточный вклад в обеспечение противовоздушной обороны Европы.

По данным The Sunday Times, блок намерен призвать британского премьера Кира Стармера значительно нарастить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону. Официально запрос будет направлен уже в этом году, когда НАТО представит своим членам обновленные требования к Вооруженным силам, где будут четко очерчены приоритеты, которым необходимо уделить внимание, пишет газета.

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