Хуситы заявили о ракетном ударе по электростанции вблизи Тель-Авива

Йеменские хуситы сообщили об очередном ударе «гиперзвуковой» ракетой по электростанции в окрестностях Тель-Авива. Армия обороны Израиля сообщила, что ракета из Йемена была сбита

Тель-Авив, Израиль (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Представитель йеменских хуситов заявил о нанесении ракетного удара по электростанции в районе Тель-Авива. В сообщении говорится, что удар был нанесен «гиперзвуковой баллистической ракетой типа Palestine 2».

Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по электростанции в районе Тель-Авива. Электростанция расположена в Яффе, одном из древнейших городов на побережье, который сейчас объединен с Тель-Авивом в единую агломерацию.

Пресс-служба Армии обороны Израиля в своем телеграм-канале сообщила о перехвате ракеты, которая была выпущена из Йемена. «Поступило сообщение о том, что осколки ракеты-перехватчика упали <...> в центральной части Израиля», — говорится в сообщении.

Хуситы неоднократно сообщали об атаке целей на территории Израиля с помощью гиперзвуковых ракет. 16 декабря они сообщили об ударе баллистической ракетой по восточной части Тель-Авива.

В начале декабря хуситы также нанесли удар гиперзвуковой ракетой по «жизненно важной цели» в том же районе Яффа. Их представитель тогда заявил, что ракета успешно достигла своей цели. При этом, как сообщала ЦАХАЛ, ракета, которую выпустили из Йемена, была перехвачена до того, как она достигла территории Израиля.

21 декабря 2024 года вооруженные силы Израиля не смогли перехватить ракету хуситов, которая взорвалась в Яффе. Армия объяснила тогда, что ракета не была перехвачена из-за технической неисправности, а две дополнительные противоракеты не достигли цели из-за малого времени, оставшегося им для поражения цели.

Израиль в ответ атакует йеменскую территорию. 19 декабря армия страны ударила по портам и энергетической инфраструктуре в столице Йемена Сане. Al Arabiya сообщил, что в результате ударов погибли девять человек. Семь — из-за удара по порту Салиф, а остальные — во время двух ударов по нефтеперерабатывающему заводу Рас-Исса, расположенному в западной провинции Ходейда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил хуситов, что удары по Израилю не останутся без ответа и все, кто решит напасть на страну, заплатят высокую цену.