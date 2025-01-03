В Киеве назвали единственный возможный для НАТО способ победить Россию
Страны НАТО психологически не готовы к военному столкновению с Россией и у них нет «ни одного шанса» победить в этом конфликте. Об этом, как сообщает издание «Страна», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, единственная возможность для стран НАТО победить в столкновении с Россией — сделать это за счет Украины.
«Что меня здесь поражает больше всего, это тотальная, на самом деле, неготовность психологическая стран НАТО к войне как таковой. То есть у них достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать», — сказал Подоляк.
«Они не будут воевать, они не готовы психологически. Никак и никогда к войне с Российской Федерацией. Россия это тоже уже понимает, поэтому она постепенно повышает ставки», — добавил он.
«Единственная возможность победить Россию — победить ее за счет Украины», — резюмировал он и подчеркнул, что в противном случае странам НАТО нужно готовиться к тяжелым последствиям.
В октябре 2024 года президент России Владимир Путин назвал похвальным тот факт, что страны Запада изменили свою точку зрения и признали невозможность «победить Россию на поле боя».
«То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю», — сказал президент.
Также в своем выступлении Путин заявил, что российская армия становится одной из самых высокотехнологичных и боеспособных в мире, Россия готова продолжить вооруженную борьбу, руководство страны уверено в победе. Президент также говорил, НАТО сейчас воюет с Россией «руками украинских солдат». В Кремле отмечали, что говорить о возможном нападении России на Североатлантический альянс нелогично, поскольку она не двигалась со своей инфраструктуре к границам блока.
Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о непобедимости России в военном отношении. По его словам, Казахстан считает необходимым искать варианты мирного урегулирования на Украине.
О том, что Россию невозможно победить на поле боя в июле 2024 года заявил и венгерский премьер Виктор Орбан.
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