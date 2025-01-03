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Военная операция на Украине ,  
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Небензя не увидел ничего интересного в сигналах команды Трампа по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Ни команда будущей администрации США, ни действующие киевские власти не выдвинули пока никаких предложений по миру на Украине, которые могли бы вызвать интерес Москвы, заявил постпред в ООН Василий Небензя
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Москву пока не заинтересовали «сигналы» команды избранного президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

«Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слова «заморозка конфликта». Президент [Владимир] Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать. <...> Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», — сказал Небензя.

Дипломат уточнил, что Москва пока не может воспринимать всерьез и «сигналы о неких договоренностях», которые поступают из Киева. «Вопрос в том, что когда наконец [Владимир] Зеленский, предположим, удосужится захотеть сесть за стол переговоров, на какой линии боевого соприкосновения это будет происходить. Чем дальше, тем хуже для него будут условия», — уточнил Небензя.

Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом без предварительных условий
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О том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и с учетом реалий на земле, президент Владимир Путин заявил 19 декабря 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«По условиям для начала переговоров: у нас нет предварительных условий, мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года. И исходя из реалий, который складываются на земле сегодня», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной радой и ее председателем (Русланом Стефанчуком). При этом сам диалог может вестись в том числе с Владимиром Зеленским, который может вновь пойти на выборы президента и подтвердить свою легитимность.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского 23 декабря заявили, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине неизбежны, однако позиция Киева на них должна быть сильной.

«Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все обеспечение для продолжения защиты своей территории. С другой стороны, мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение президента находит много поддержки среди наших партнеров», — сказал тогда советник главы офиса президента Сергей Лещенко.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Дональд Трамп переговоры Украина ООН Василий Небензя
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