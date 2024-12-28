Порошенко обвинил власти Украины в нехватке вооружений
Украинские власти не обеспечили вооруженные силы достаточным количеством вооружения, заявил бывший президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
С его слов, военнослужащим не хватает многих вещей, от беспилотников Mavic с камерой ночного видения до экскаваторов и шоколада.
«Еще неделю назад некоторые депутаты бросали мне в спину: «Государство само обеспечит». Не обеспечило, как и упомянутые депутаты не привезли хотя бы один дрон. Как говорится: ищи ветра в поле», — сказал политик (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Такое заявление Порошенко сделал во время передачи оборудования военнослужащим из 18 бригад и батальонов сухопутных, десантно-штурмовых войск, морской пехоты, сил специальных операций и территориальной обороны, воюющим в Донбассе. Они получили более 1 тыс. дронов, станции радиоэлектронной борьбы, стирально-душевые комплексы, портативные электростанции, генераторы, терминалы Starlink, экскаваторы, грузовик, ноутбуки, планшеты, мониторы и шины для грузовых и бронированных машин на общую сумму 63 млн гривен (эквивалентно примерно 160 млн руб.).
Западные издания и политики на Украине регулярно сообщают о нехватке боеприпасов, комплектующих и другого снаряжения, необходимого для ведения боевых действий. К примеру, Bild сообщала о нехватке запчастей для присланных Германией, Нидерландами и Италией танковых гаубиц, из-за чего это вооружение используется лишь частично.
Президент Владимир Зеленский называл недостаточное обеспечение солдат проблемой, которая важнее недостатка военнослужащих. Об этом он заявил в ответ на предложение США нарастить темпы мобилизации, поясняя, что новобранцам будет нечем воевать.
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