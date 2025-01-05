Росатом подаст в суд на Siemens за непоставку оборудования для АЭС «Аккую»

Росатом подаст в суд на Siemens за непоставку оборудования на АЭС «Аккую»

Росатом намерен подать в суд на Siemens за непоставку оборудования для АЭС «Аккую», которая строится в Турции, сообщил Лихачев. Оборудование пришлось закупить в дружественных странах. Лихачев подчеркнул, что стройки идут по плану

Росатом подаст в суд на компанию Siemens за непоставку оборудования на строящуюся в Турции АЭС «Аккую». Об этом заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Очевидно, будут судебные процессы. Предоплаченное оборудование не было поставлено. Оно принесло нам дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. Эти претензии будут предъявлены», — ответил он на вопрос, вернула ли Siemens средства за непоставленное оборудование.

Лихачев подчеркнул, что все стройки за рубежом, в том числе в Турции, Бангладеш и Египте, идут по плану.

Строительство «Аккую» осуществляется на южном побережье Турции, в провинции Мерсин. Это будет первая атомная электростанция в республике. Проект подготовил «Росатом». Россия и Турция подписали соглашение о строительстве АЭС в 2010 году, возведение первого энергоблока началось в 2021-м.

Президент России Владимир Путин анонсировал пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2023 году. Однако гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев не подтвердил эти сроки. По его словам, физический пуск «Аккую» был запланирован на 2024 год.

В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Siemens нарушила контрактные обязательства по поставкам оборудования на АЭС «Аккую» в Турции. В результате его пришлось закупить в дружественных России странах.

Вице-премьер анонсировал начало работы всех четырех энергоблоков станции в 2028 году, но не стал уточнять сроки запуска первого из них. Россия и Турция на тот момент оценивали последствия несоблюдения обязательств Siemens для графика реализации проекта АЭС «Аккую», говорил он.

Лихачев признавал, что реализации проекта мешают санкции США, в частности сложности наблюдаются с системой взаиморасчетов и арестом денежных средств. Вместе с тем он подчеркивал, что турецкие партнеры считают серьезным настрой «Росатома» на проект АЭС «Аккую», будто Россия строит «у себя и для себя».

Российские власти считают санкции западных стран незаконными.