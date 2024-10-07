Новак обвинил Siemens в срыве поставок оборудования на АЭС «Аккую»

Siemens не поставила значимое для проекта АЭС «Аккую» оборудование, его закупили в дружественных странах, заявил Новак. В связи с этим Россия и Турция пересматривают график работ, запуск всех энергоблоков ожидается в 2028 году

Александр Новак (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Немецкая компания Siemens нарушила контрактные обязательства по поставкам оборудования на АЭС «Аккую» в Турции, в результате его закупили в дружественных странах, заявил журналистам российский вице-премьер Александр Новак.

«К сожалению, ряд недружественных стран пытаются помешать воплощению этой мечты турецкого народа. Так, столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны — компания Siemens (Германия) — нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования», — сказал он (цитата по ТАСС). Новак не уточнил, о каком оборудовании идет речь.

По словам вице-премьера, это оборудование не критическое, но значимое для проекта. Переговоры с представителями Siemens «не дали конструктивных результатов», после чего «Росатом» совместно с турецкими партнерами закупил комплектующие у «дружественных стран», первая партия уже доставлена на АЭС «Аккую», заявил он.

Новак анонсировал начало работы всех четырех энергоблоков станции в 2028 году, но не стал уточнять сроки запуска первого из них. Россия и Турция сейчас оценивают последствия несоблюдения обязательств Siemens на график реализации проекта АЭС «Аккую».

Строительство «Аккую» осуществляется на южном побережье Турции, в провинции Мерсин. Это будет первая атомная электростанция в республике. Проект подготовил «Росатом». Россия и Турция подписали соглашение о строительстве в 2010 году, а возведение первого энергоблока стартовало в 2021-м.

Президент России Владимир Путин анонсировал пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2023 году. Однако гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев не подтвердил эти сроки. По его словам, физический пуск «Аккую» запланирован на 2024 год.

Позднее Лихачев отмечал, что реализации этого проекта мешают санкции США, в частности сложности наблюдаются с системой взаиморасчетов и арестом денежных средств. Вместе с тем он подчеркивал, что турецкие партнеры считают серьезным настрой «Росатома» на проект АЭС «Аккую», будто Россия строит «у себя и для себя».