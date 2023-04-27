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«Росатом» не подтвердил названные Путиным сроки пуска АЭС «Аккую»

«Росатом»: АЭС «Аккую» будет запущена не к столетию республики, как обещал Путин
В октябре прошлого года Владимир Путин заявил, что АЭС «Аккую» будет запущена к столетию республики, который в Турции отметят в октябре 2023 года. В «Росатоме» заявили, что пуск запланирован на 2024 год
Строительство атомной электростанции &laquo;Аккую&raquo;&nbsp;в городе Гюльнар, Турция
Строительство атомной электростанции «Аккую» в городе Гюльнар, Турция (Фото: Илья Питалёв / РИА Новости)

Физический пуск АЭС «Аккую» в Турции запланирован на 2024 год, сообщил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

«Планируем в будущем году совершить физический пуск, вывести реактор на минимальную контролируемую мощность и начать поэтапный набор мощности реактора <...>, для того чтобы в 2025 году уже устойчиво выдавать электроэнергию», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Лихачев отметил, что такие сроки зафиксированы в договоренностях между странами в рамках межправительственных соглашений.

Однако 13 октября 2022 года на встрече в Астане с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин заявил, что пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» состоится в 2023 году. Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

«Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок. Где-то в мае следующего года планируется довезти ядерное топливо, что позволит нам зафиксировать очередной этап нашей совместной работы по этому направлению», — сказал тогда Путин.

День Республики в Турции отмечают 29 октября, в 2023 году исполнится сто лет со дня официального провозглашения Турецкой Республики.

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В «Росатоме» на запрос РБК ответили, что ориентируются на сроки, зафиксированные в межправительственном соглашении: физический пуск первого энергоблока в 2024 году, производство электроэнергии — в 2025 году.

27 апреля 2023 года Россия и Турция заключили официальную договоренность о доставке ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». Сертификат на доставку топлива главе Минэнерго Турции Фатиху Донмезу передал генеральный директор «Росатома».

Перед тем как отдать документ Донмезу, Лихачев попросил разрешения у российского президента Владимира Путина, который наблюдал за церемонией в режиме видеоконференции. После того как глава государства дал согласие, Лихачев передал Донмезу футляр с сертификатом и пожал ему руку. Турецкий президент Реджеп Эрдоган также участвовал в церемонии онлайн.

«Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, она возводится по проекту «Росатома». Соглашение о строительстве было подписано в 2010 году. Возведение первого энергоблока началось в 2021-м.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Владимир Путин Реджеп Эрдоган АЭС Турция
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