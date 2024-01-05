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Палестино-израильский конфликт ,  
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Politico узнала о подготовке США к новой войне на Ближнем Востоке

Politico: США готовятся к возможной новой войне на Ближнем Востоке
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Администрация Байдена не исключает разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС в новую войну на Ближнем Востоке, рассказали источники Politico. По их словам, военные США в настоящее время готовятся к нанесению удара по хуситам
Фото: Ahmed Mardnli / EPA / ТАСС
Фото: Ahmed Mardnli / EPA / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает меры реагирования на случай расширения ближневосточного конфликта и его распространения на весь ближневосточный регион, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, вероятность расширения конфликта растет в результате боестолкновений на территории Ирака, Ливана и Ирана, произошедших в течение последних дней. Это, как заявили источники, убедило представителей американской администрации, что конфликт «официально распространился далеко за пределы границ» сектора Газа, то есть «в развитии событий, которого США месяцами пытались избежать».

Собеседники Politico рассказали, что в настоящее время военные США разрабатывают план нанесения ответного удара по йеменским хуситам, которые неоднократно атаковали торговые суда в Красном море. Представители разведки, в свою очередь, пытаются предсказать и предотвратить возможные будущие атаки на силы США в Ираке и Сирии, а также определить возможные объекты следующих атак хуситов.

Источники также сообщили, что США на протяжении нескольких месяцев за кулисами призывали Тегеран убедить своих «прокси» прекратить атаки, однако признаков того, что хуситы откажутся от атак, пока не видно.

Politico подчеркивает, что разрастание ближневосточного конфликта угрожает не только региональной безопасности, но и шансам президента Байдена на переизбрание. Издание отмечает, что избиратели в 2024 году могут «высказаться по ключевому вопросу внешней политики на этих выборах — насколько Америка должна быть вовлечена в зарубежные конфликты».

Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля США
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

После начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС США выразили поддержку действиям Тель-Авива и продолжают оказывать ему финансовую и военную помощь. Вместе с этим участились нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии. Всего с 17 октября 2023 года Вашингтон зафиксировал около 120  нападений, большинство из которых были осуществлены с использованием ударных дронов, ракет или того и другого.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер называл эти атаки на военные базы «небольшими по масштабу», но «тревожными и опасными». По данным The Washington Post, в настоящее время в Ираке остаются около 2,5 тыс. американских военнослужащих, в Сирии — еще около 900.

Главный потенциальный конкурент Байдена на президентских выборах в США Дональд Трамп еще в декабре заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля из-за США и теперь грозит обернуться катастрофой. «Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — указал он. 

По его мнению, это утверждение также относится и к конфликту на Украине, причем, «возможно, даже и в большей степени». Москва настаивает, что все цели спецоперации будут выполнены.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Ближний Восток война США ХАМАС Израиль
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