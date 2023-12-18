Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля США

Ситуация на Ближнем Востоке, также как и на Украине, вышла из-под контроля США и может обернуться катастрофой, заявил Трамп. Москва настаивает, что все цели спецоперации будут выполнены

Фото: Zuma / ТАСС

Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля из-за США и теперь грозит обернуться катастрофой, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — написал Трамп.

По его мнению, это утверждение также относится и к конфликту на Украине, причем, «возможно, даже и в большей степени». Москва настаивает, что все цели спецоперации будут выполнены.

Ранее Трамп уже обвинял администрацию нынешнего президента США Джо Байдена в провальной политике на Ближнем Востоке, из-за чего, по его мнению, и началась война между Израилем и ХАМАС. Экс-президент полагает, что к конфликту в том чилсе привело смягчение американских санкций против Ирана, который смог получить сверхдоходы за счет продажи нефти. «Наша страна сейчас — большой жирный провал. Над нами смеются во всем мире», — говорил Трамп в ноябре.

После начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС США выразили поддержку действиям Тель-Авива и продолжают оказывать ему финансовую и военную помощь. Вместе с этим участилисб нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии. В середине ноября Пентагон сообщал, что на тот момент американские объекты были атакованы 55 раз, свыше 50 военных получили ранения.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер называл атаки на военные базы «небольшими по масштабу», но «тревожными и опасными». По данным The Washiongton Post, в настоящее время в Ираке остаются около 2,5 тыс. американских военнослужащих, в Сирии — еще около 900.