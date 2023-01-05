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Галкин ответил зрителю на выкрик «слава Украине»

Галкин на концерте в Дубае ответил «героям слава» на выкрик «слава Украине»
Видео с Галкиным, как утверждается, было снято во время концерта в Дубае. На записи слышно, как артисту кто-то кричит «слава Украине», после чего он отвечает «героям слава»
Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) во время своего концерта ответил на выкрик зрителя «слава Украине» фразой «героям слава». Отрывок выступления начал распространяться в социальных сетях, его, в частности, опубликовал RT.

Видео, как утверждается в публикации, было снято во время концерта Галкина в Дубае.

Галкин в прошлом году выступил против российской спецоперации на Украине и после этого вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехал в Израиль. Юморист говорил, что в России у него сорвались все рекламные контракты и начали отменяться концерты. Артист начал гастролировать за рубежом и обещал передать часть средств, заработанных при продаже билетов, украинским беженцам.

В сентябре Минюст включил Галкина в реестр физлиц — иностранных агентов. По мнению ведомства, он получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Повод для признания иноагентом артист назвал надуманным, подчеркнув, что занимается юмористическим жанром, а не политической деятельность. «Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — говорил он, указывая, что в последний раз получал деньги от Украины «лет десять назад», когда давал там концерты.

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В начале января в соцсетях появилось видео с Валерием Меладзе. Как утверждали авторы публикаций, кадры были сняты на корпоративе в Дубае. Ролик снят человеком, который за кадром говорит Меладзе: «Слава Украине». В ответ певец, убрав в сторону микрофон, произносит короткую фразу — какую именно, на записи не слышно. Человек за кадром приветствует его ответ: «О-о, красавчик». После этого Меладзе говорит: «Тс-с».

Сенатор Елена Афанасьева назвала поступок Меладзе «скотством» и причиной для лишения российского гражданства, а зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала объявить артиста иностранным агентом и запретить въезд в страну. Меладзе в ответ пояснил, что уже десять месяцев живет в состоянии горя, пока «горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. «Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить», — подчеркнул артист.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Максим Галкин Украина
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