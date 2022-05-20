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Максим Галкин объяснил закрытие рекламного агентства

Артист создал фирму в январе 2020 года, но после пандемии она стала убыточной. Галкин решил закрыть ее на фоне отъезда из России, но уточнил, что в этом нет политического подтекста
Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Артист, телеведущий Максим Галкин решил закрыть рекламное агентство «МГ ЛАБ», сообщил он РБК.

«Это было связано еще с отсутствием деятельности в период пандемии. Ну и, соответственно, сейчас. Политического подтекста в этом нет», — сказал он.

Представители артиста подали заявление о ликвидации 17 мая, следует из данных Федеральной налоговой службы. Решение должно быть принято до 25 мая.

ООО «МГ ЛАБ» было зарегистрировано 23 января 2020 года в Москве, следует из реестра юридических лиц. Его учредителем с капиталом 10 тыс. руб. стал Максим Галкин, а генеральным директором — Никита Тыртышников. Компания вела деятельность рекламных агентств, издательств, могла производить кино и музыку.

В 2020 году прибыль фирмы составила 3,223 млн руб., следует из данных сервиса проверки бухгалтерской отчетности. В 2021 году выручка была нулевой, и компания ушла в убыток на 2,223 млн руб.

Галкин пообещал отправить часть заработка с концертов украинским беженцам
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Максим Галкин

В день начала военной операции России на Украине Максим Галкин выступил против боевых действий. «Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно?» — написал артист. Он писал, что привык честно работать и боится потерять совесть.

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В начале марта российские телеканалы решили убрать из эфира рекламу банка «Уралсиб», где снялся Галкин, говорили источники РБК. Они связали это с антивоенной позицией артиста.

Примерно в то же время Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехал из России в Израиль. «У меня сорвались все рекламные контракты до конца года. Я потерял рекламные деньги. Я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, их стали переносить или вообще отменять», — говорил Галкин.

Пугачева опровергала планы по эмиграции и объясняла отъезд каникулами детей и желанием поправить здоровье. Позже она объявила, что вернется из отпуска к 1 сентября, когда дети пойдут в школу.

Пугачева заявила о планах вернуться в Россию из Израиля к 1 сентября
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Алла Пугачева

22 апреля Галкин заявил о гуманитарной катастрофе на Украине и рассказал, что отправит часть денег с продажи билетов на концерты в Израиле украинским беженцам.

До середины февраля артист вел программу «Сегодня вечером» на «Первом канале». После начала военных действий канал перестал выпускать ее, как и другие развлекательные программы, но в начале мая объявил, что Галкина заменит народный артист России и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

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Теги
Жанна Антохина, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
новости Максим Галкин рекламное агентство закрытие
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