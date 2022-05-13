МИД Сербии сообщил о готовности четырех стран отозвать признание Косово

Совбез Сербии наделил главу государства Вучича правом огласить, о каких четырех странах, готовых отозвать признание Косово, идет речь

Приштина, Косово (Фото: Ferdi Limani / Getty Images)

Четыре страны, ранее признавших Косово, готовы отозвать свое решение из-за нарушения Приштиной соглашений с Белградом. Об этом сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович, передает novosti.rs.

«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косово, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь», — заявил он.

Селакович добавил, что Белград получил информацию о поддержке Приштины двумя крупными государствами, не уточнив, о каких странах идет речь. По его словам, впереди будут «бурные и важные дни».

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград созовет заседание Совбеза страны в связи с заявкой частично признанного Косово на вступление в Совет Европы.

По его словам, глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц подтвердила намерение подать заявку на членство в Совете Европы. «Мы начнем реагировать политически. Если кто-то думает, что может шантажировать нас и сломить Сербию <...>, это будет не так просто», — подчеркнул он.

Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 марта приказал уволить из институтов власти Косова сербскую судью Лилию Стеванович. После этого власти должны были уволить всех сербских командиров и полицейских, которые присутствовали на заседании Совбеза Сербии. На следующий день сербы, живущие в Косово, вышли на акции протестов.

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Вучич заявил, что Курти разрушил заключенные в Брюсселе мирные соглашения с Сербией. «Увидим, что будет дальше, это вопрос времени, будет ли все разрушаться дальше или кто-то попытается слепить это каким-то образом», — добавил он.

По словам сербского лидера, благодаря Брюссельским соглашениям сторонам удалось «девять лет сохранять мир». Этих договоренностей стороны достигли 19 апреля 2013 года. Согласно им, в Косово должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (орган самоуправления сербов, живущих в Косово). В других пунктах также говорится, что судейскую коллегию должно составлять большинство сербов, живущих в Косово.

Косово ранее было автономной республикой в составе Сербии, однако в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС и более сотни стран — членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.

Косово является членом Всемирного банка, МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, Международного олимпийского комитета, но не входит в состав ООН, ВТО и других международных организаций.