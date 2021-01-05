Песков назвал преувеличением «войну между башнями» Кремля
В администрации президента России между сторонниками различных точек зрения бывают жаркие споры, однако настоящей войны между ними нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьева.
«Эти споры есть, но это никоим образом не является войной башен [Кремля]. Это все уже преувеличение», — пояснил он (цитата по ТАСС).
Песков указал, что споры могут быть связаны с тем, «как и что нужно предлагать президенту».
Пресс-секретарь отметил, что кремлевские чиновники не следят за интерпретациями происходящего в Кремле в Telegram-каналах, которые Песков охарактеризовал как «платные, дешевые сливные бачки». Он указал, что подобные каналы действительно пользуются популярностью, но только на территории бывшего Советского Союза, а не в англоязычном мире.