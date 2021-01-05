Песков заявил о наличии у Путина только пяти минут на личную жизнь

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Песков назвал преувеличением «войну между башнями» Кремля Политика, 14:14 В Челябинске возбудили дело после убийства бизнесмена в магазине Общество, 14:12 Лукашенко подарили «не секретный» лазерный телевизор. Видео Политика, 14:08 Песков рассказал о влиянии его работы на бизнес экс-фигуристки Навки Спорт, 14:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 января Общество, 14:05 Лукашенко заявил о единственной возможности для недовольных президентом Политика, 14:04 Гинцбург ответил на слова о непроверенности российской вакцины от COVID Общество, 14:01 Сенаторы оценили идею провести амнистию кредитов до ₽3 млн Общество, 13:55 Как пандемия подстегнула развитие телемедицины в России и мире РБК Стиль и СберЗдоровье, 13:35 Глава Центра Гамалеи оценил число привитых от коронавируса россиян Общество, 13:27 Лукашенко описал связь с Путиным фразой «загнали намертво в одну команду» Политика, 13:24 Футболист «Ливерпуля» установил антирекорд чемпионата Англии Спорт, 13:24 Песков заявил о наличии у Путина только пяти минут на личную жизнь Общество, 13:10 JPMorgan спрогнозировал рост цены биткоина до $146 тыс. Крипто, 12:40
Общество ,  
0 

Песков заявил о наличии у Путина только пяти минут на личную жизнь

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Практически все время президента России Владимира Путина уходит на работу, а на личную жизнь у него остается не больше пяти минут. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьева.

«Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь», — оценил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Путин сообщил о частых ночевках в Кремле
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Песков отметил, что сам бы он вряд ли смог выдержать подобный график. Как указал помощник президента, такое погружение в работу уже является смыслом жизни.

По словам пресс-секретаря, у Путина нет нормированной рабочей недели с выходными, у него все дни рабочие. У самого Пескова выходной — воскресенье, однако он может отмениться из-за командировок или кризисных ситуаций.

В ноябре Песков говорил, что для Путина обычное дело — звонить подчиненным рано утром или в два часа ночи. Тогда пресс-секретарь также пояснял, что российский лидер трудится в «растянутом по суткам» режиме.

Сам Путин рассказывал, что часто работает допоздна и почти всегда остается ночевать в Кремле, где, помимо кабинета, у президента есть комната отдыха.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Владимир Путин Дмитрий Песков личная жизнь
Материалы по теме
Песков оценил возможность «мести» Путина Киеву
Политика
Путин сообщил о частых ночевках в Кремле
Политика
Песков рассказал о звонках Путина в два часа ночи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter