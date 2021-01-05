Песков заявил о наличии у Путина только пяти минут на личную жизнь

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Практически все время президента России Владимира Путина уходит на работу, а на личную жизнь у него остается не больше пяти минут. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьева.

«Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь», — оценил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Песков отметил, что сам бы он вряд ли смог выдержать подобный график. Как указал помощник президента, такое погружение в работу уже является смыслом жизни.

По словам пресс-секретаря, у Путина нет нормированной рабочей недели с выходными, у него все дни рабочие. У самого Пескова выходной — воскресенье, однако он может отмениться из-за командировок или кризисных ситуаций.