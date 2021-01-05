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Политика ,  
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В Кремле заявили об устроенном США «беспределе»

Песков пояснил, что ситуация в международной политике дошла до того, что все, чему до сих пор учат будущих дипломатов в МГИМО, уже «нерелевантно»
Фото: Stefani Reynolds / Getty Images
Фото: Stefani Reynolds / Getty Images

Действия властей США привели к тому, что в международной политике не осталось никаких «красных линий», заявил в интервью Владимиру Соловьеву пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как показывает практика, сейчас уже не остается таких красных линий вообще. То есть в международной политике наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, кто виноват в таком развитии событий, Песков напомнил о словах президента России Владимира Путина. «Мы белые и пушистые», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков пояснил, что ситуация в международной политике дошла до того, что все, чему до сих пор учат будущих дипломатов в МГИМО, уже «нерелевантно», а причиной разногласий стало нежелание Запада видеть в России равноправного партнера.

Путин сравнил Россию с Западом и назвал ее «белой и пушистой»
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Владимир Путин в видеоформате участвует в ежегодной пресс-конференции

В ходе большой пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что российская сторона «пошла на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно», а Запад свои обещания не выполнил.

«По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые», — сказал тогда Путин.

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В ноябре 2020 года Путин, говоря о взаимодействии России и США, отметил, что испорченные отношения уже нельзя испортить. Песков до этого охарактеризовал отношения Москвы и Вашингтона как находящиеся «практически в нижней точке». По словам Пескова, их состояние «из рук вон плохое», это касается не только двусторонних, но и международных вопросов.

Автор
Евгений Калюков
Дмитрий Песков США Россия международные отношения
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