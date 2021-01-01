Песков ответил фразой «Путин не бьется в истерике» на вопрос о Навальном

Дмитрий Песков (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Возбуждение нового уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального не вызывает у президента России Владимира Путина никаких чувств. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС

«Путин не бьется в истерике, Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Он также отметил, что остальные детали по данному делу стоит выяснять у Следственного комитета, так как администрация такой информацией не обладает.

Накануне СК сообщил, что против Навального и «иных лиц» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК. По версии следствия, оппозиционер и его сообщники присвоили более 356 млн руб. из средств, перечисленных гражданами на нужды фондов, которыми он руководил, в том числе Фонда борьбы с коррупцией.

Сотрудники ФБК и сам Навальный связывают это уголовное дело с отравлением оппозиционера. На своей странице в Instagram Навальный назвал обвинение «путинской истерикой».