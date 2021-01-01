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Отравление Навального ,  
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Песков ответил фразой «Путин не бьется в истерике» на вопрос о Навальном

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Земляниченко / AP)
Возбуждение нового уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального не вызывает у президента России Владимира Путина никаких чувств. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

«Путин не бьется в истерике, Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Он также отметил, что остальные детали по данному делу стоит выяснять у Следственного комитета, так как администрация такой информацией не обладает.

Накануне СК сообщил, что против Навального и «иных лиц» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК. По версии следствия, оппозиционер и его сообщники присвоили более 356 млн руб. из средств, перечисленных гражданами на нужды фондов, которыми он руководил, в том числе Фонда борьбы с коррупцией.

Сотрудники ФБК и сам Навальный связывают это уголовное дело с отравлением оппозиционера. На своей странице в Instagram Навальный назвал обвинение «путинской истерикой».

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Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где его госпитализировали. Спустя несколько дней оппозиционера перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. Позднее правительство Германии сообщило, что Навальный был отравлен веществом из той же химической группы, что и «Новичок». Российские медики не согласились с данным заявлением. Навальный и его соратники требовали, чтобы в России возбудили уголовное дело по факту отравления. В Москве, в свою очередь, заявляли, что Генпрокуратура отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения оппозиционера, однако так и не получила ответа, в связи с чем для возбуждения дела нет достаточных оснований.

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В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального. Его авторы считают, что покушение было совершено сотрудниками ФСБ.

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб». В ФСБ сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников».

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