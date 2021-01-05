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Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента

Демократ во время выступления в Джорджии выразил недоумение, почему Трамп все еще пытается сохранить свою должность, ведь он не хочет выполнять присущие ей обязанности
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Действующий президент США Дональд Трамп не хочет выполнять свои обязанности как глава государства. Об этом заявил избранный президент страны Джо Байден, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия, передает телеканал NBC.

По словам Байдена, у администрации Трампа с самого начала не складывались дела. «Президент тратит время, он сокрушается и жалуется, вместо того, чтобы решать проблемы. Не понимаю, почему он все еще цепляется за президентскую должность, ведь он не хочет выполнять работу президента», — сказал демократ.

В Джорджии 5 января должен пройти второй тур выборов в сенат, от итогов которого зависит контроль над верхней палатой конгресса. В случае, если оба мандата получат кандидаты от Республиканской партии Дэвид Пердью и Келли Леффлер, республиканцы сохранят большинство в сенате.

Байден обвинил администрацию Трампа в безответственности при передаче дел
Политика
Джо Байден

В своем выступлении Байден заявил, что Пердью и Леффлер присягнули на верность не жителям Джорджии и не Конституции США, а действующему президенту. В связи с этим он попросил поддержать кандидатов от демократов.

В конце декабря Байден обвинил администрацию Трампа в безответственности, поскольку та намеренно затягивает процедуру передачи дел избранному президенту. «Сейчас мы просто не получаем всей нужной нам информации от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность», — сказал демократ.

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Байден отметил, что некоторые федеральные ведомства идут ему навстречу, но в Министерстве обороны создают препятствия в процессе передачи дел.

Трамп продолжает считать прошедшие в ноябре выборы сфальсифицирвоанными и не соглашается со своим поражением. В декабре он написал, что Байден является «фейковым президентом». Действующий глава государства заявил, что выборы в США 2020 года похожи на голосование в странах третьего мира, и даже в Афганистане выборы безопаснее.

Автор
Михаил Котляр
Джо Байден Дональд Трамп президент США
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