Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента

Демократ во время выступления в Джорджии выразил недоумение, почему Трамп все еще пытается сохранить свою должность, ведь он не хочет выполнять присущие ей обязанности

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Действующий президент США Дональд Трамп не хочет выполнять свои обязанности как глава государства. Об этом заявил избранный президент страны Джо Байден, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия, передает телеканал NBC.

По словам Байдена, у администрации Трампа с самого начала не складывались дела. «Президент тратит время, он сокрушается и жалуется, вместо того, чтобы решать проблемы. Не понимаю, почему он все еще цепляется за президентскую должность, ведь он не хочет выполнять работу президента», — сказал демократ.

В Джорджии 5 января должен пройти второй тур выборов в сенат, от итогов которого зависит контроль над верхней палатой конгресса. В случае, если оба мандата получат кандидаты от Республиканской партии Дэвид Пердью и Келли Леффлер, республиканцы сохранят большинство в сенате.

В своем выступлении Байден заявил, что Пердью и Леффлер присягнули на верность не жителям Джорджии и не Конституции США, а действующему президенту. В связи с этим он попросил поддержать кандидатов от демократов.