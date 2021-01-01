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Байден обвинил администрацию Трампа в безответственности при передаче дел

Будущая администрация сталкивается с препятствиями со стороны руководителей Пентагона и Административно-бюджетного управления Белого дома, утверждает демократ
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом ведет себя безответственно в процессе передачи дел следующей, заявил избранный президент США Джозеф Байден. Его слова передает газета The New York Times.

«Сейчас мы просто не получаем всей нужной нам информации от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность», — сказал Байден.

Также он сообщил, что препятствия в передаче полномочий следующей администрации создает политическое руководство в военном ведомстве США. «В некоторых ведомствах нам шли навстречу, а в других, в первую очередь в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия», — сказал Байден. Препятствия со стороны политического руководства также возникли в Административно-бюджетном управлении Белого дома, указал он.

По словам Байдена, многим американским ведомствам, важным для безопасности страны, «был нанесен громадный ущерб». «Многие из них опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа», — пояснил он.

СМИ узнали об отказе разведки Пентагона встречаться с командой Байдена
Политика
Джо Байден

После заявления Байдена в Пентагоне ответили, что предпринимают все возможные усилия в рамках процесса передачи полномочий.«Усилия министерства обороны уже превосходят аналогичные усилия предыдущих администраций», — утверждает исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер. По его словам, Пентагон создает дополнительные встречи на оставшееся время переходного периода и отвечает на все имеющиеся запросы о предоставлении информации.

В начале декабря CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки писал, что администрация Трампа помешала команде Байдена встретиться с разведывательными агентствами Пентагона в рамках процедуры передачи власти. Соратники Байдена не смогли провести встречу с представителями Разведывательного управления ведомства и Агентства национальной безопасности, указывал телеканал.

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Трамп призвал республиканцев в сенате дальше оспаривать итоги выборов
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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По подсчетам CNN, Байден получил 306 голосов выборщиков, а Трамп — 232. Для победы было достаточно набрать 270 голосов.Трамп отказался признать результаты выборов. Он утверждает, что в ходе выборов было допущено множество нарушений и требует пересмотреть итоги голосования.

15 декабря за Джо Байдена проголосовали выборщики во всех ключевых штатах страны, кроме Калифорнии (55 голосов). Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США 6 января. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2021 года.

Автор
Анастасия Батманова
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