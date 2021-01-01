Байден обвинил администрацию Трампа в безответственности при передаче дел

Будущая администрация сталкивается с препятствиями со стороны руководителей Пентагона и Административно-бюджетного управления Белого дома, утверждает демократ

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом ведет себя безответственно в процессе передачи дел следующей, заявил избранный президент США Джозеф Байден. Его слова передает газета The New York Times.

«Сейчас мы просто не получаем всей нужной нам информации от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность», — сказал Байден.

Также он сообщил, что препятствия в передаче полномочий следующей администрации создает политическое руководство в военном ведомстве США. «В некоторых ведомствах нам шли навстречу, а в других, в первую очередь в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия», — сказал Байден. Препятствия со стороны политического руководства также возникли в Административно-бюджетном управлении Белого дома, указал он.

По словам Байдена, многим американским ведомствам, важным для безопасности страны, «был нанесен громадный ущерб». «Многие из них опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа», — пояснил он.