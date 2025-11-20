 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-глава Иркутской области и глава Бурятии поспорили о законе о Байкале

Экс-губернатор Иркутской области Левченко предложил прописать в законе о Байкале конкретные объекты, которые можно будет строить. Но глава Бурятии Цыденов заявил, что это невозможно
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Выступая в ходе круглого стола в Госдуме, депутат от КПРФ, бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил включить в законопроект о сплошных рубках на Байкале перечень конкретных объектов, разрешенных для строительства, чтобы таким образом уйти от дискуссионной нормы о рубках.

Он предложил совместно с регионами, окружающими Байкал, разработать десятилетние программы социально-экономического развития территорий у озера. В этих программах надо указать объекты инфраструктуры, которые необходимы жителям Центральной экологической зоны Байкальской природной территории в течение этого срока, например, очистные сооружения, мосты и так далее, считает Левченко. Кроме того, нужно указать кадастровые номера участков, где их запланируют построить, подчеркнул он.

Глава Бурятии предложил 40-километровую зону запрета пластика у Байкала
Политика
Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

Это станет альтернативой норме о сплошных рубках, сейчас содержащейся в законопроекте, против которой выступает часть ученых и экологов, уверен Левченко. «Мы с вами прекрасно понимаем, что от сплошных рубок до социально-экономического развития дистанция большая. И она не всегда приводит туда, куда нужно», — пояснил он.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, также участвовавший в обсуждении, напомнил, что такой подход уже применялся при подготовке законопроекта ко второму чтению: одна из версий документа содержала приложение, где были прописаны кадастровые номера участков, на которых планировалось построить селезащитные и гидротехнические сооружения, дороги и так далее. Этот вариант не прошел правовую оценку, так как при начале работ кадастровый номер участка меняется, заявил он.

ЮНЕСКО потребовало показать поправки о Байкале до их принятия
Политика
Озеро Байкал

«Алексей Самбуевич сказал, что они сначала шли по этому пути, но потом появился какой-то бюрократ, который сказал, что в силу того, что меняются номера кадастровых участков, этот законопроект принимать нельзя», — отреагировал Левченко. «Получается, мы с вами нарабатывали, нарабатывали, президент дал поручение, чтобы учли программы социально-экономического развития, потом появился какой-то чиновник, сказал: «Так делать нельзя». Мы остановились, утерлись и пошли по другому пути. А теперь давайте сплошные рубки», — не согласился бывший губернатор.

Цыденов пояснил РБК, что не видит возможности реализовать и план с делением участков на более мелкие, так как кадастровые номера, по его словам, будут постоянно меняться, и зафиксировать их в законе невозможно.

Законопроект с поправками в закон «Об охране озера Байкал» был внесен в Думу в июне 2023 года и принят в первом чтении в июле того же года. С тех пор он дорабатывается ко второму чтению. За это время неофициально появилось несколько доработанных версий законопроекта, но ни одна из них не была официально рассмотрена комитетом Госдумы по экологии. Критику экологов и ученых вызывает норма, разрешающая при определенных условиях сплошные рубки в районе Байкала, а также возможность переводить земли лесного фонда в земли иных категорий для расширения кладбищ и создания противопожарных разрывов.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Байкал Сергей Левченко Алексей Цыденов Бурятия
Материалы по теме
Экс-постпред предложил запросить ЮНЕСКО о «правовой аномалии» Байкала
Общество
Член совета при главе Бурятии предложила «резервацию индейцев» на Байкале
Общество
ЮНЕСКО потребовало показать поправки о Байкале до их принятия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 22:13 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 22:13
США сообщили о равных контактах с Россией и Украиной по мирному плану Политика, 22:12
Совещание Путина с военными по спецоперации. Спецэфир телеканала РБК Политика, 22:06
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Клуб КХЛ прервал серию из 13 поражений, обыграв «Динамо» Спорт, 22:02
Российские военные взяли под контроль Ямполь и Петропавловку Политика, 22:00
Путин назвал власти Украины преступной группировкой на «золотых горшках» Политика, 21:59
«Спартак» отыгрался с 0:2, но все равно уступил «Торпедо» Спорт, 21:57
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Покровск: почему этот город важен для армий России и Украины База знаний, 21:53
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 21:49
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 21:46
Российские войска заняли более 80% территории Волчанска Политика, 21:44
Назначен новый командующий группировки «Юг» Политика, 21:41
Защита Шлосберга попросила отменить приговор, заявив о нарушениях Политика, 21:34
Российская армия взяла Купянск: каково его стратегическое значение База знаний, 21:33