Экс-глава Иркутской области и глава Бурятии поспорили о законе о Байкале

Экс-губернатор Иркутской области Левченко предложил прописать в законе о Байкале конкретные объекты, которые можно будет строить. Но глава Бурятии Цыденов заявил, что это невозможно

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Выступая в ходе круглого стола в Госдуме, депутат от КПРФ, бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил включить в законопроект о сплошных рубках на Байкале перечень конкретных объектов, разрешенных для строительства, чтобы таким образом уйти от дискуссионной нормы о рубках.

Он предложил совместно с регионами, окружающими Байкал, разработать десятилетние программы социально-экономического развития территорий у озера. В этих программах надо указать объекты инфраструктуры, которые необходимы жителям Центральной экологической зоны Байкальской природной территории в течение этого срока, например, очистные сооружения, мосты и так далее, считает Левченко. Кроме того, нужно указать кадастровые номера участков, где их запланируют построить, подчеркнул он.

Это станет альтернативой норме о сплошных рубках, сейчас содержащейся в законопроекте, против которой выступает часть ученых и экологов, уверен Левченко. «Мы с вами прекрасно понимаем, что от сплошных рубок до социально-экономического развития дистанция большая. И она не всегда приводит туда, куда нужно», — пояснил он.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, также участвовавший в обсуждении, напомнил, что такой подход уже применялся при подготовке законопроекта ко второму чтению: одна из версий документа содержала приложение, где были прописаны кадастровые номера участков, на которых планировалось построить селезащитные и гидротехнические сооружения, дороги и так далее. Этот вариант не прошел правовую оценку, так как при начале работ кадастровый номер участка меняется, заявил он.

«Алексей Самбуевич сказал, что они сначала шли по этому пути, но потом появился какой-то бюрократ, который сказал, что в силу того, что меняются номера кадастровых участков, этот законопроект принимать нельзя», — отреагировал Левченко. «Получается, мы с вами нарабатывали, нарабатывали, президент дал поручение, чтобы учли программы социально-экономического развития, потом появился какой-то чиновник, сказал: «Так делать нельзя». Мы остановились, утерлись и пошли по другому пути. А теперь давайте сплошные рубки», — не согласился бывший губернатор.

Цыденов пояснил РБК, что не видит возможности реализовать и план с делением участков на более мелкие, так как кадастровые номера, по его словам, будут постоянно меняться, и зафиксировать их в законе невозможно.

Законопроект с поправками в закон «Об охране озера Байкал» был внесен в Думу в июне 2023 года и принят в первом чтении в июле того же года. С тех пор он дорабатывается ко второму чтению. За это время неофициально появилось несколько доработанных версий законопроекта, но ни одна из них не была официально рассмотрена комитетом Госдумы по экологии. Критику экологов и ученых вызывает норма, разрешающая при определенных условиях сплошные рубки в районе Байкала, а также возможность переводить земли лесного фонда в земли иных категорий для расширения кладбищ и создания противопожарных разрывов.