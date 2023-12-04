Посол Бразилии заявил о росте торговли с Россией на фоне санкций

Бразилия и Россия смогли увеличить объем двусторонней торговли после введения антироссийских санкций, компаниям двух стран удалось преодолеть возникшие трудности, заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес

Родриго де Лима Баэна Соарес (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российским и бразильским компаниям удалось преодолеть трудности, связанные с санкциями, товарооборот между странами увеличился, заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес в интервью РБК. Бразилиа и Москва достигли целевого показателя, установленного в рамках стратегического партнерства.

«Конечно, этот санкционный режим, введенный против России, породил ряд проблем не только для Бразилии, но и для многих стран и поставил вопрос о системах оплаты, логистики и страхования. Страховка сегодня стоит гораздо дороже, чем раньше. Соответственно, и продукция подорожает. Российским и бразильским компаниям удалось преодолеть эти трудности и эти вызовы. Самым важным примером является то, что мы увеличили двустороннюю торговлю. Я не вижу каких-либо серьезных ограничений для нашей торговли, поскольку она достигла рекордного уровня между нашими странами», — сказал Соарес.

Посол напомнил, что его страна придерживается лишь санкций, введенных Советом Безопасности ООН, а потому вопрос западных рестрикций в отношении России не является проблемой для страны. По словам Соареса, сейчас есть все возможности для увеличения российско-бразильского товарооборота, бизнесменам следует больше обсуждать этот вопрос.

«Мы можем предоставить России много оборудования и техники, которые раньше импортировались, например, из европейских стран или из США. Мы могли бы повысить уровень сотрудничества между странами в этой области и не ограничиваться сельским хозяйством, хотя оно очень важно и для Бразилии, и для России. Но мы должны попытаться получить более полный и диверсифицированный товарный портфель», — сказал посол.

Он добавил, что Бразилия способна увеличить экспорт промышленных товаров в Россию во многих областях, особенно в области машиностроения, оборудования, в сфере услуг для сельского хозяйства, и эти вопросы обсуждаются с российскими представителями. «Нам нужно применить творческий подход, чтобы воспользоваться имеющимися у нас возможностями. Сейчас некоторые страны, в том числе и европейские, не торгуют с Россией из-за санкций, введенных против России. Таким образом, для нас открылось важное окно возможностей», — подчеркнул Соарес.

После начала военной операции на Украине многие страны, в частности государства — члены Евросоюза, США, Великобритания, Япония и другие, ввели санкции против России. Ограничения затронули банковский и высокотехнологичный секторы, экспорт российской продукции, в частности энергоресурсов, и импорт высокотехнологичной продукции. Кроме того, многие страны Запада объявили о замораживании российских активов на своей территории. На данный момент Евросоюз готовит 12-й пакет санкций в отношении России.



Комментируя введение санкций, президент России Владимир Путин в феврале заявил, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили.