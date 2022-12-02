Полиция Одессы сообщила о пяти пострадавших при взрыве в городе

При взрыве гранаты в Одессе пострадали семь человек

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской произошел взрыв, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции. Пострадали семь человек, в том числе пятеро полицейских, их госпитализировали.

«По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль по улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв», — указано в сообщении полиции Одесской области.

На место происшествия прибыли следователи, криминалисты и взрывотехники, причины взрыва устанавливаются.

Издание «Суспільне» со ссылкой на очевидцев пишет, что взорвалась граната. Источник в правоохранительных органах заявил, что среди пострадавших полицейские с переломом и ранением осколками, двое сотрудников правоохранительных органов находятся в тяжелом состоянии. В городской больнице изданию сказали, что у госпитализированных ранение ног средней тяжести.