МИД ответил на слова Нуланд о ядерном оружии и ударах по энергообъектам

Больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе, заявили в МИД России, комментируя слова замглавы Госдепа Виктории Нуланд про удары на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова (Фото: РИА «Новости»)

Россия неоднократно разъясняла свою позицию о предотвращении ядерной войны, написала в своем «Телеграме» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она на ответила слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Та во время визит в Киев выразила мнение, что Россия якобы отказалась от ядерной эскалации после «жестких предупреждений» со стороны других стран, передает «Украинская правда». Нуланд также заявила, после этого Москва «перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру».

Захарова напомнила о заявлении МИД от 2 декабря, в котором говорится, что «Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана».

«Что же до «неприемлемости ударов по энергосистеме», то не Нуланд мир учить — больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе. В этом и пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа признавался во время бомбардировок Югославии, о чём я недавно писала», — сказал представитель ведомства.

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