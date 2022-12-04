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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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МИД ответил на слова Нуланд о ядерном оружии и ударах по энергообъектам

Мария Захарова вспомнила Югославию после слов Нуланд об ударах по энергообъектам
Больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе, заявили в МИД России, комментируя слова замглавы Госдепа Виктории Нуланд про удары на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова (Фото: РИА «Новости»)

Россия неоднократно разъясняла свою позицию о предотвращении ядерной войны, написала в своем «Телеграме» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она на ответила слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Та во время визит в Киев выразила мнение, что Россия якобы отказалась от ядерной эскалации после «жестких предупреждений» со стороны других стран, передает «Украинская правда». Нуланд также заявила, после этого Москва «перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру».

Захарова напомнила о заявлении МИД от 2 декабря, в котором говорится, что «Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана».

«Что же до «неприемлемости ударов по энергосистеме», то не Нуланд мир учить — больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе. В этом и пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа признавался во время бомбардировок Югославии, о чём я недавно писала», — сказал представитель ведомства.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Мария Захарова Виктория Нуланд энергетика Военная операция на Украине
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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