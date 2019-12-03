Путин счел стереотипы НАТО неподходящими для современного мира

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО не может применять устаревшие стереотипы мышления, если хочет находить эффективные решения и сотрудничество. Об этом он сказал на заседании по выполнению гособоронзаказа в интересах ВМФ, передает корреспондент РБК.

По словам президента, «блоковые стереотипы мышления прошлых лет» не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия решений, так как мир стремительно меняется. «Вместе с тем мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам», — сказал он.

Путин включил в ряд этих угроз терроризм, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения, а также локальные конфликты. Российский лидер отметил, что несмотря на шаги Москвы с 2008 года сотрудничество с альянсом фактически было свернуто. По его словам, причиной стало то, что НАТО действовало некорректно, «если не сказать грубо», и не учитывало интересы России.

Глава государства добавил, что расширение альянса и его военной инфраструктуры у российских границ является одной из потенциальных угроз безопасности страны.