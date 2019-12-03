Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 12:37
Четыре человека пострадали из-за пожара в мебельном цехе в Кемерово Общество, 18:25 Путин подписал закон о бюджете до 2022 года Экономика, 18:24 Как спасти рыбный завод постами в Instagram РБК и Открытие, 18:23 Путин счел стереотипы НАТО неподходящими для современного мира Политика, 18:12 Минтранс определился со странами для «открытого неба» Пулково Бизнес, 18:12 От 15 до 20: чем живет поколение Z РБК Стиль и YE’S apartaments, 18:04 Как шеринг поможет «новым крепостным» на рынке труда Тренды, 17:56 Меркель впервые в должности канцлера посетит концлагерь Освенцим Политика, 17:41 Подрядчика приговорили к 11 годам за хищения на космодроме Восточный Общество, 17:39 Нетрадиционная независимость: как миллениалы управляют финансами РБК и Райффайзенбанк, 17:34 Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года Технологии и медиа, 17:24 Почему намек Трампа отправил акции США вниз Quote, 17:23 Как выбрать формат кинотеатра в торговом центре Pro, 17:18 Появилось видео последствий нападения на полицейского в Мытищах Общество, 17:14
Политика ,  
0 
Путин счел стереотипы НАТО неподходящими для современного мира

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО не может применять устаревшие стереотипы мышления, если хочет находить эффективные решения и сотрудничество. Об этом он сказал на заседании по выполнению гособоронзаказа в интересах ВМФ, передает корреспондент РБК.

По словам президента, «блоковые стереотипы мышления прошлых лет» не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия решений, так как мир стремительно меняется. «Вместе с тем мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам», — сказал он.

Политика
Путин сообщил о модернизации флота из-за угрозы со стороны НАТО

Путин включил в ряд этих угроз терроризм, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения, а также локальные конфликты. Российский лидер отметил, что несмотря на шаги Москвы с 2008 года сотрудничество с альянсом фактически было свернуто. По его словам, причиной стало то, что НАТО действовало некорректно, «если не сказать грубо», и не учитывало интересы России.

Глава государства добавил, что расширение альянса и его военной инфраструктуры у российских границ является одной из потенциальных угроз безопасности страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее 3 декабря заявлял, что с момента создания в период холодной войны НАТО было заточено под идеологию конфронтации.

Теги: Владимир Путин, НАТО
Материалы по теме
Путин сообщил о модернизации флота из-за угрозы со стороны НАТО
Политика
В Кремле назвали НАТО заточенным под конфронтацию альянсом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter