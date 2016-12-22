СМИ раскрыли содержание 11-минутной записи последних минут жизни Хашкаджи

В распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого в начале октября саудовского издателя, писателя и общественного деятеля Джамаля Хашкаджи.
Источники издания в турецком правительстве заверили, что голос на записи действительно принадлежит Хашкаджи.
Издание пересказало содержание аудиозаписей. Из материала следует, что днем 2 октября журналист вошел в здание консульства и сразу же встретил четырех мужчин. Один из них схватил Хашкаджи за руку, тот попытался оказать сопротивление и сказал: «Оставьте мою руку, что вы делаете? ..»
Журналиста повели в блок Б, где находятся административные помещения посольства. Там, согласно записи, произошла ссора Хашкаджи с сотрудниками генконсульства, там же Хашкаджи избили и там же его пытали, пишет газета. К четырем мужчинам, которые изначально встретили Хашкаджи, присоединились еще трое. Источники в спецслужбах уточнили, что одним из них мог быть лидер группы, созданной специально для убийства журналиста, Махер Абдулазиз Мутреб, который неоднократно сопровождал в поездках наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Другой — консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отайби. Кто был третьим человеком пока не известно, отмечает издание.
Неидентифицированный голос обратился к Хашкаджи с репликой: «Предатель, ты будешь отвечать».