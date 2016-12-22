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WSJ узнала о планах главы ЦРУ провести брифинг для сенаторов по Хашкаджи
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WSJ узнала о планах главы ЦРУ провести брифинг для сенаторов по Хашкаджи
Политика, 08:47
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WSJ узнала о планах главы ЦРУ провести брифинг для сенаторов по Хашкаджи

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел проведет брифинг для сенаторов, на котором раскроет последние данные о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, брифинг запланирован на утро вторника, 4 декабря. Один из источников газеты отметил, что Хаспел будет выступать перед комитетом сената по международным делам, а также комитетом по делам вооруженных сил.

Согласно оценке ЦРУ, наследный принц Мохаммед бен Сальман направил по меньшей мере 11 сообщений своему ближайшему советнику за несколько часов до и после смерти Хашкаджи. Этот советник курировал убившую журналиста группу, отмечает издание.

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Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи в начале октября пропал на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Турции обвинили 15 агентов Эр-Рияда в убийстве журналиста. По данным WP, ЦРУ пришло к выводу о том, что заказчиком убийства был наследный принц Саудовской Аравии. Джина Хаспел 23 октября прибыла в Турцию, чтобы получить данные об убийстве журналиста.

Теги: ЦРУ , Саудовская Аравия , журналист
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