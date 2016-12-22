Politico включило Тимошенко в список людей 2019 года

Рейтинг возглавил лидер итальянских правых Маттео Сальвини, остальных участников разделили на три категории: «деятели», «мечтатели» и «подрывники». Юлия Тимошенко занимает пятое место в первой группе

Юлия Тимошенко (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Издание Politico опубликовало перечень из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы», на шестом месте в общем списке находится депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко.

Издание отмечает, что в этом году разделило фигурантов списка на три категории: «деятели», «мечтатели» и «подрывники». При этом первое место занял лидер итальянских правых, министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, он не вошел ни в одну из трех групп.

Тимошенко занимает пятое место среди «деятелей», уступая министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде, премьер-министру Испании Педро Санчесу, генеральному секретарю Еврокомиссии Мартину Селмайру и сотруднице МИД Эстонии, представителю с особыми полномочиями в сфере кибербезопасности Хели Тийрмаа-Клаар. Politico называет Тимошенко «оборотнем», связывая будущее Украины с ее политическими амбициями.

В издании указывают, что если Тимошенко станет президентом Украины, то отношения между Западом и Россией будут «переписаны», а геополитический мировой порядок ждет неуравновешенность. «Если она победит [на выборах], ей удастся прекратить войну с Россией, ответственность за восстановление мира в Европе будет в ее руках», — сообщается в материале Politico.

После Тимошенко идут британский банкир Марк Карни, лидер польской партии «Объединенные левые» Барбара Новацка, член Европарламента от Мальты Мириам Далли и голландский предприниматель Рональд Принс.

В первую пятерку «мечтателей» вошли руководитель отдела по европейским делам при партии президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Гаранс Пино, шведский бизнесмен Никлас Зеннстрем, певица Эра Истрефи, финский разработчик мобильных игр, в том числе Angry Birds, Питер Вестербака и главный редактор газеты Afrika с Северного Кипра Шенер Левент.

Следом идут португальский художник Джоана Васконселос, болгарский политолог Иван Крастев, либеральный чешский политик Доминик Фери и директор по туризму фирмы Visit Faroe Islands Гури Хойгорд.

Далее Politico представило представителей «подрывников», первое место в этом списке занимает член ирландской леворадикальной партии Мэри Лу Макдональд, второе место — вице-председатель Социалистической народной партии Дании Маттиас Тесфайе, тройку замыкает лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

В пятерку также входят генпрокурор Греции Элени Тулупаки и глава МВД Австрии Герберт Кикль. Кроме того, в число «подрывников» вошли немецкий активист Али Кан, сопредседатель Венгерского Хельсинкского комитета Марта Пардави, лидер правоконсервативной Народной партии Бельгии Михаэль Модрикамен и румынский философ Михай Шора.