В ЛНР и ДНР завершились выборы

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках завершились выборы, на которых проходило голосование за глав республик и депутатов Народного совета.



Избирательные участки открылись в 08:00 мск и закрылись в 20:00 мск. Свои кандидатуры на выборы в ДНР выдвигали исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Денис Пушилин, юрист Елена Шишкина, депутат от фракции «Свободный Донбасс» Роман Храменков, экс-замминистра образования и науки Владимир Медведев и общественник Роман Евстифеев.



Свои кандидатуры на пост главы ЛНР также выдвинули исполняющий обязанности руководителя республики Леонид Пасечник, руководитель республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль, председатель Перевальского территориального отделения общественного движения «Луганский экономический союз» Людмила Руснак и глава республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта Наталья Сергун.



На выборах в Народный совет в ДНР конкурируют два движения — «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс». В луганском Народном совете за кресла борются депутаты от движений «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз».

Донецкое агентство новостей со ссылкой на Центральную избирательную комиссию ДНР сообщало, что явка на 18:00 составила 76,2%. В ЛНР на выборы пришли 72,5% от общего числа избирателей, сообщается на сайте ЦИК ЛНР.