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Минобороны Армении сообщило о крушении Су-25 и гибели пилотов
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Минобороны Армении сообщило о крушении Су-25 и гибели пилотов
Политика, 13:42
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Минобороны Армении сообщило о крушении Су-25 и гибели пилотов
Штурмовик Су-25 ВВС Армении разбился в горах Мараликского района, оба пилота погибли. Ранее штурмовик перестал выходить на связь с командным центром
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Самолет Вооруженных сил Армении Су-25, связь с которым была потеряна во время выполнения учебно-тренировочного полета, разбился в горном Мараликском районе, погибли оба пилота — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян. Об этом сообщается на странице Минобороны Армении в Facebook.

В министерстве выразили соболезнования родственникам погибших военных. Причина крушения не называется.

Минобороны Армении потеряло связь с Су-25
Политика

В Минобороны потеряли связь со штурмовиком Су-25 во вторник утром после того, как он вылетел с аэродрома в Гюмри. В этом городе находится 102-я российская военная база, она была создана в 1992 году.

В 2010 году Армения и Россия продлили соглашение о размещении базы до 2044 года. В августе 2018 года в МИД Армении подчеркивали, что военная база России в Гюмри — хороший пример сотрудничества между Москвой и Ереваном.

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В феврале 2016 года на авиационную военную базу России Эребуни в Армении прибыли истребители четвертого поколения МиГ-29, модернизированный МиГ-29С и модернизированный транспортный вертолет Ми-8МТ. В декабре 2015 года Москва направила на авиабазу в Армении шесть ударных вертолетов Ми-24П и транспортных Ми-8МТ, при этом в начале месяца туда доставили семь Ми-24П и Ми-8МТ. Авиабаза на аэродроме Эребуни в Ереване была создана в 1995 году.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Су-25 , Минобороны , Армения , авиакатастрофа
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