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Минобороны Армении потеряло связь с Су-25
На взлетную полосу аэродрома в Гюмри штурмовик, выполнявший тренировочный полет, вышел за 14 минут до этого
Штурмовик Су-25 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Минобороны Армении сообщило о потере связи с самолетом Вооруженных сил (ВС) Су-25, который выполнял учебно-тренировочный полет по плану ежедневной боевой подготовки. Об этом говорится на сайте министерства.

По данным Минобороны, связь была потеряна во вторник в 10:20 по местному времени (09:20 мск). На взлетную полосу аэродрома в Гюмри самолет вышел за 14 минут до этого.

Сейчас идут поисково-спасательные работы.

В городе Гюмри расположена 102-я российская военная база. В 2010 году соглашение Армении и России о размещении базы было продлено до 2044 года.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Армения, Су-25
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